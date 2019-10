Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Microsoft und SAP - Im weitesten Sinne zwei Unternehmen die in ähnlichen Branchen agieren, aber dennoch im Kern teilweise recht unterschiedlich sind. Die Chartverläufe ihrer Aktien weisen allerdings frappierende Ähnlichkeiten auf... Laut Trendfolger Michael Proffe verlaufen Megatrends in der Regel nach bestimmten Mustern. Diese Muster sind nicht immer gleich, lassen sich allerdings in wenige Gruppen unterteilen. "Kennt man diese Muster und Gruppen, ist man in der Lage seine Gewinne an den Börsen planbar zu gestalten", so Proffe. Was dies für den weiteren Verlauf der "Zwillinge" SAP und Microsoft bedeuten könnte, erläutert der Trendexperte im Gespräch mit Moderatorin Cornelia Eidloth.