Mainz (ots) -Donnerstag, 31. Oktober 2019, ab 20.15 UhrErstausstrahlungen Der Bedarf an immer schnelleren Datenverbindungen ist gigantisch. "Wissenschaft am Donnerstag" beschäftigt sich am Donnerstag, 31. Oktober 2019, ab 20.15 Uhr in der Dokumentation "Highspeed-Internet aus dem All" von John A. Kantara und einer Ausgabe des Wissenstalks "scobel" mit dem Thema.Aus dem Orbit lässt sich der ganze Globus mit schnellem Internet abdecken. Neu entwickelte Mini-Satelliten sowie leistungsstarke Antennen und Signalverarbeitungschips machen das möglich. Die digitale Revolution hat die Art, wie wir leben und arbeiten, radikal verändert, doch noch immer sind mehr als drei Milliarden Menschen offline. Nun bieten sich gleich mehrere Konsortien ein Wettrennen dabei, diese Versorgungslücke mithilfe von Hunderten Mini-Satelliten im erdnahen Orbit zu überwinden. Die Idee ist nicht ganz neu. Aber erst jetzt lassen sich die hohen Satellitenstückzahlen durch Automatisierung und Massenproduktion schnell und günstig herstellen. Im Februar 2019 hat das Konsortium "OneWeb" die ersten sechs 150 Kilogramm schweren Satelliten in einen erdnahen Orbit geschossen. Die Dokumentation "Highspeed-Internet aus dem All" von John A. Kantara berichtet aus Deutschland, Frankreich, Großbritannien, den USA und Korea über den aktuellen Stand.Im Anschluss, um 21.00 Uhr, folgt die Gesprächssendung "scobel - Highspeed-Internet für alle". Die digitale Infrastruktur wird den Anforderungen an schnelles Internet oft nicht gerecht. Globale Highspeed-Internetverbindungen übertragen Daten nahezu in Echtzeit. Diese ultraschnellen Verbindungen ermöglichen Anwendungsszenarien, die immer anspruchsvoller und vielfältiger werden. Ob es um die "Digital Natives" geht, die Videos am liebsten über die Streaming-Portale dieser Welt konsumieren, oder den Mediziner, der eine Tele-Operation durchführt - alles muss zeitgleich und zuverlässig funktionieren. Und mittels Internetverbindungen via Satellit sollen auch die entlegensten Orte dieser Erde mit Internet versorgt werden. Gert Scobel spricht mit seinen Gästen über die digitale Infrastruktur der Zukunft.Gert Scobels Gäste sind:Julia Pohle, wissenschaftliche Mitarbeiterin der Forschungsgruppe"Politik der Digitalisierung", WZB Berlin.Ralf Steinmetz, Leiter des Fachgebiets Multimedia Kommunikation ander Technischen Universität Darmstadt.Dirk von Gehlen, Journalist und Buchautor, Leiter der Abteilung"Social Media/Innovation" bei der Süddeutschen Zeitung. Wissenschaft am Donnerstag: In 3sat steht der Donnerstagabend im Zeichen der Wissenschaft. Um jeweils 20.15 Uhr beleuchtet eine Dokumentation relevante Fragen aus Natur- und Geisteswissenschaften, Kultur und Technik. Im Anschluss, um 21.00 Uhr, diskutiert Gert Scobel mit seinen Gästen zum Thema.