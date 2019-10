Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Wirtschaft der Eurozone tritt im Oktober auf der Stelle

Die Wirtschaft in der Eurozone hat im Oktober nahezu eine Stagnation verzeichnet. Der Sammelindex für die Produktion in der Privatwirtschaft - Industrie und Dienstleister zusammen - erhöhte sich marginal auf 50,2 Zähler von 50,1 im Vormonat, wie das IHS Markit Institut im Zuge der ersten Veröffentlichung berichtete. Volkswirte hatten einen Anstieg auf 50,3 Punkte vorhergesagt. Oberhalb von 50 Zählern signalisiert das Konjunkturbarometer ein Wachstum, darunter deutet es auf eine Schrumpfung.

VP Bank: Hoffnungszeichen für Euroraum-Wirtschaft

Die VP Bank sieht im leichten Anstieg des aggregierten Euroraum-Einkaufsmanagerindex (PMI) ein kleines Hoffnungszeichen für die Wirtschaft. "Die Annäherung in den Handelsgesprächen zwischen den USA und China aber auch die kurzzeitig gestiegenen Chancen auf einen ordentlichen Austritt Großbritanniens aus der EU dürften zumindest verhindert haben, dass die Einkaufsmanagerindizes weiter bergab gehen", schreibt Chefvolkswirt Thomas Gitzel in einem Kommentar. Allerdings gebe der Rückgang des deutschen Service-PMI Anlass zur Sorge.

Commerzbank: Euroraum-BIP steigt im 3Q um 0,1 Prozent

Die Commerzbank erwartet, dass das Bruttoinlandsprodukt (BIP) des Euroraums im dritten Quartal um 0,1 Prozent gestiegen ist. Für das vierte Quartal erwartet die Bank nach der ersten Veröffentlichung von Einkaufsmanagerindizes für Oktober ein "unverändert schwaches Wachstum". "Die von globalen Handelsstreitigkeiten ausgehende Verunsicherung ist weiterhin hoch, daran wird auch das in Aussicht stehende Zwischenabkommen zwischen den USA und China nichts ändern", schreibt Volkswirt Christoph Weil in einem Kommentar.

Deutsche Wirtschaft setzt Talfahrt im Oktober fort

Die deutsche Wirtschaft hat im Oktober ihre Talfahrt fortgesetzt. Der Sammelindex für die Produktion in der Privatwirtschaft - Industrie und Dienstleister zusammen - stieg zwar auf 48,6 Zähler von 48,5 im Vormonat, lag damit aber den zweiten Monat in Folge unter der kritischen Marke von 50 Punkten, wie das IHS Markit Institut im Zuge der ersten Veröffentlichung mitteilte.

Südkoreas Wirtschaft unter Druck durch Handelskonflikte

Das südkoreanische Wirtschaftswachstum hat sich im dritten Quartal verlangsamt, nachdem die Investitionen zurückgegangen waren und die Exporte weiterhin schleppend verliefen. Die viertgrößte Volkswirtschaft Asiens spürte weiterhin die Auswirkungen der globalen Handelskonflikte. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) nahm in den drei Monaten per September um 0,4 Prozent zu im Vergleich zu 1,0 Prozent im zweiten Quartal, wie die Bank of Korea. Das Wachstum lag damit unter der Prognose der vom Wall Street Journal befragten Volkswirte von 0,6 Prozent.

Rabobank: EZB-Zinssenkung könnte sich auf 2020 verschieben

Die Rabobank will wegen der ungewöhnlich starken Uneinigkeit im EZB-Rat nicht ausschließen, dass die Europäische Zentralbank (EZB) ihre nächste Zinssenkung in das nächste Jahr verschiebt. Diese Uneinigkeit und die schlechten Konjunkturaussichten sind nach Einschätzung der Analysten auch der Grund, warum die letzte Ratssitzung von Präsident Mario Draghi am heutigen Donnerstag unter einem anderen Stern steht, als er sich früher wohl ausgemalt habe.

Riksbank lässt Geldpolitik unverändert

Die schwedische Zentralbank hat ihre Geldpolitik wie erwartet unverändert gelassen. Nach Mitteilung der Riksbank bleibt der Reposatz bei minus 0,25 Prozent. Die Zentralbank verwies in ihrem geldpolitischen Statement auf eine hohe Unsicherheit hinsichtlich der weiteren Entwicklung von Aktivität und Inflation sowohl im Ausland als auch in Schweden. Sollte die Entwicklung ungünstiger als erwartet verlaufen, könnte der Leitzins gesenkt oder die Geldpolitik auf andere Weise expansiver gestaltet werden.

Norwegens Zentralbank lässt Leitzins unverändert

Norwegens Zentralbank hat ihre Geldpolitik wie erwartet unverändert gelassen. Nach Mitteilung der Norges Bank bleibt der geldpolitische Schlüsselsatz bei 1,50 Prozent. Der Zinsausblick habe sich seit der Sitzung im September kaum verändert, der Leitzins dürfte in naher Zukunft auf seinem aktuellen Niveau bleiben, und die unterliegende Inflation habe sich wie erwartet entwickelt, heißt es in dem geldpolitischen Statement.

Scholz: Soli-Gesetz ist nicht verfassungswidrig

Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) hat seine Pläne für eine nur teilweise Abschaffung des Soldaritätszuschlags im Bundestag als verfassungsgemäß verteidigt. "Auch jetzt finanzieren wir Aufgaben der deutschen Einheit, das ist mit dem Solidarpakt ja keineswegs beendet", sagte Scholz bei der Einbringung des Gesetzentwurfes in das Parlament. Es sei völlig falsch zu behaupten, es gäbe nichts mehr zu finanzieren.

Wirtschaft fordert von Politik mehr Hilfen für Sprunginnovationen

Die deutsche Wirtschaft fordert von der Politik mehr Hilfestellungen für Unternehmen, damit Deutschland bei bahnbrechenden Innovationen erfolgreicher wird. Der Deutsche Industrie- und Handelskammertag (DIHK) erklärte, die deutsche Wirtschaft halte zwar einen Spitzenplatz bei Erfindungen, Patenten und deren Weiterentwicklung. Aber bei sogenannten "Sprunginnovationen", wo radikale technische Neuerungen Produkte, Dienstleistungen und Märkte verändern, sieht die deutsche Bilanz anders aus.

CDU sieht Bundeswehr zu Syrien-Einsatz in der Lage

Der außenpolitische Sprecher der Unionsfraktion im Bundestag, Jürgen Hardt (CDU), sieht die Bundeswehr zu einem Einsatz in Nordsyrien in der Lage. Er zeigte sich im ZDF-Morgenmagazin überzeugt, dass die Truppe, "wenn es tatsächlich der politische Wille des Parlaments und der Regierung ist, die Kraft hätte, auch einen Beitrag zu einem solchen Einsatz zu leisten". Auf dem Höhepunkt des Afghanistan-Einsatzes seien 10.000 Bundeswehrsoldaten im Ausland gewesen. "Wir sind im Augenblick bei 3.500", sagte Hardt.

EuGH: Stickstoffdioxid-Werte in Frankreich "systematisch" überschritten

Frankreich hat nach Ansicht des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) seit 2010 den Grenzwert für Stickstoffdioxid "systematisch und anhaltend" überschritten. Der EuGH gab deshalb einer Vertragsverletzungsklage der EU-Kommission statt und verurteilte Frankreich wegen eines Verstoßes gegen die Verpflichtungen in der EU-Richtlinie zur Luftqualität. Das Urteil könnte für Deutschland richtungsweisend sein, weil die Kommission auch gegen die Bundesrepublik eine Vertragsverletzungsklage erhob.

+++ Konjunkturdaten +++

Indonesiens Zentralbank senkt Leitzins (Reposatz) um 25 Bp auf 5,00%

FRANKREICH

FR/Einkaufsmanagerindex verarb. Gewerbe Okt 50,5 (1. Veröff.)

FR/Einkaufsmanagerindex verarb. Gewerbe Okt PROGNOSE: 50,3

FR/Einkaufsmanagerindex verarb. Gewerbe Sep war 50,1

FR/Einkaufsmanagerindex Service Okt 52,9 (1. Veröff.)

FR/Einkaufsmanagerindex Service Okt PROGNOSE: 51,6

FR/Einkaufsmanagerindex Service Sep war 51,1

FR/Einkaufsmanager-Sammelindex Okt 52,6 (1. Veröff.)

FR/Einkaufsmanager-Sammelindex Sep war 50,8

