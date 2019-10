Wien (www.fondscheck.de) - Der offene Immobilien-Publikumsfonds Fokus Wohnen Deutschland (ISIN DE000A12BSB8/ WKN A12BSB) gibt nach einem vierwöchigen Annahmestopp wieder Anteile aus, so die Experten von "FONDS professionell".Über den aktuellen Cash-Call sollten bis 100 Millionen Euro an frischem Kapital aufgenommen werden. Das Portfolio sei 2015 aufgelegt worden, gehöre also zur neuen Generation offener Immobilienfonds, die nach Inkrafttreten des Kapitalanlagegesetzbuchs (KAGB) aufgelegt worden seien. Die Einführung von Mindesthalte- und Kündigungsfristen sowie Quoten fürs Liquiditätsmanagement im KAGB hätten den Markt aus der Krise geführt. ...

