Der frühere Chef der österreichischen Notenbank, Ewald Nowotny, findet für den scheidenden Präsidenten der Europäischen Zentralbank (EZB), Mario Draghi, vor allem lobende Worte. Draghi habe "in einer sehr schwierigen Phase der europäischen Wirtschaft insgesamt einen guten Job geleistet", sagte Nowotny am Donnerstag im ORF-"Mittagsjournal". Inzwischen habe sich aber viel verändert und man müsse "so bald wie möglich von den niedrigen Zinsen wegkommen".

Draghi habe "mitgeholfen, dass sich der Euro stabilisiert, dass der Euro heute eine internationale anerkannte Währung ist", so Nowotny. Eine einheitliche Währung sei eine wesentliche Grundlage für das Funktionieren des einheitlichen europäischen Wirtschaftsraums, der wiederum wichtig sei für Beschäftigung und Wachstum.

Die Kritik, Draghi habe entgegen dem Auftrag der EZB Währungs- und Wirtschaftspolitik gemacht, hält Nowotny für "irrelevant", denn es gebe eine Verbindung zwischen Geldpolitik sowie Wirtschafts- und Währungspolitik. Der Vorwurf, der Italiener Draghi habe den hoch verschuldeten Euroländern wie Italien billiges Geld nachgeworfen, sei "eine schöne Formulierung von Boulevardzeitungen, aber es ist in der Sache nicht richtig", denn die EZB habe "natürlich keine Staatsfinanzierung betrieben, sie hat den Staaten direkt kein Geld gegeben", sondern es sei ihr um Preisstabilität gegangen.

Er kritisiere, dass Draghi das Stabilitätsziel bei 1,9 Prozent Inflation festgelegt habe, sagte Nowotny und sprach sich dafür aus, das Ziel künftig flexibler mit 1,5 bis 2,5 Prozent festzulegen, "dann ist man nicht gezwungen, Expansionspolitik um jeden Preis zu machen".

Von Draghis Nachfolgerin Christine Lagarde erhoffe er sich, "dass es doch eine kritische Diskussion der bisherigen Entwicklungen gibt, weil sich auch Dinge geändert haben". Man sollte versuchen, so bald wie möglich von den Negativzinsen wegzukommen. "Ich glaube, dass man eine Normalisierung der Geldpolitik schon im vorigen Jahr hätte beginnen können."

Mit seinem Nachfolger als Nationalbank-Gouverneur, Robert Holzmann, liege er inhaltlich "eigentlich sehr auf derselben Linie", auch wenn jeder seinen eigenen Stil habe./ivn/sp/APA/bgf

