Der US-Elektroautobauer Tesla hat das abgelaufene dritte Quartal überraschend mit schwarzen Zahlen abgeschlossen. Insgesamt verdiente Tesla 143 Mio. US-Dollar, wie das Unternehmen am Mittwochabend mitteilte. Gründe für den ausgewiesenen Gewinnsprung sind Sparmaßnahmen, die greifen. Beim Umsatz sah es nicht so glänzend aus, der Elektropionier verkaufte mehr margenschwache Model 3 Fahrzeuge. Dennoch konnte Tesla-Chef Elon Musk sein Versprechen doch noch erfüllen, was ihm viele Analysten zuvor nicht zugetraut hatten. Das Ergebnis lag allerdings um 54 Prozent niedriger als vor einem Jahr.

Technisch gesehen befindet sich die Tesla-Aktie auf einem guten Weg, nachdem das Wertpapier Ende Mai einen vorläufigen Boden um 167,99 US-Dollar gefunden hatte. Nur wenig später kam zu einem Ausbruch aus einem mittelfristigen Abwärtstrend, allerdings stellte sich rasch eine Seitwärtsbewegung mit steigender Tendenz zwischen 211,55 und 266,07 US-Dollar ein. Zuletzt kratzte die Aktie erneut an der oberen Handelsspanne, musste aber einen kurzfristigen Pullback zurück ...

