voestalpine - Eisenbahnen. Auf der diesjährigen Gewinn-Messe war auch voestalpine wieder mit einem Stand vertreten, wie seit Jahrzehnten. IR-Manager Gerald Resch war der perfekte Ansprechpartner für meine Fragen zum Eisenbahngeschäft der voestalpine, er hatte alle Zahlen im Kopf. 11% des Umsatzes der voestalpine entfielen auf das Bahngeschäft, hier steige der Umsatz leicht. International mache man im Weichengeschäft 900 Mio. Euro Umsatz, davon die Hälfte in Europa, der Rest in Australien, USA, China, ein bissl in Brasilien. Auf China entfielen gute 100 Mio. Euro Weichenumsatz. In China erzeuge man Weichen in einem 50:50-Joint-Venture. Nachahmer in China fürchte man nicht, der Markt sei nicht groß genug, und die Qualität sei hier sehr ...

