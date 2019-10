Die US-Fluggesellschaft Spirit Airlines hat einen Vorvertrag über bis zu 100 Mittelstreckenjets aus der A320neo-Modellfamilie unterzeichnetToulouse - Der europäische Flugzeugbauer Airbus kann mitten in der Krise seines Rivalen Boeing auf einen Grossauftrag aus den USA hoffen. Die US-amerikanische Fluggesellschaft Spirit Airlines habe einen Vorvertrag über bis zu 100 Mittelstreckenjets aus der A320neo-Modellfamilie unterzeichnet, teilte Airbus am Donnerstag in Toulouse mit. Die Airline wolle eine verbindliche Bestellung abgeben...

