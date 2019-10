Köln (ots) - Neuer offizieller Mono-Brand-Store bietet ab sofort umfassendes Produktsortiment der beliebten Premium-Lifestyle-Marke. Das Traditionsunternehmen öffnet am 24. Oktober erstmals seine Türen auf der Kärntner Straße.Deutschlands größter Schuhhersteller bringt sein berühmtes Fußbett nun auch mitten ins Zentrum der Weltmetropole Wien: In der Kärntner Straße 36 eröffnet am 24. Oktober 2019 der neue BIRKENSTOCK Markenstore an einer der besten Adressen der Stadt. Direkt neben dem weltberühmten Hotel Sacher und nur wenige Meter hinter der Wiener Staatsoper können in der wichtigsten Einkaufsmeile Wiens künftig alle Liebhaber der weltbekannten Traditionsmarke in das umfangreiche Produktuniversum rund um Qualität und Wohlbefinden des deutschen Familienunternehmens eintauchen.Mit fast zwei Millionen Einwohnern und jährlich rund acht Millionen Touristen aus aller Welt ist Wien seit Jahren einer der kulturellen Hotspots in Europa. Nicht umsonst zählt Österreichs Hauptstadt zu den beliebtesten Städten der Welt und ist in der renommierten Mercer-Studie bereits zum zehnten Mal in Folge zur internationalen Metropole mit der höchsten Lebensqualität gewählt worden.Durch den neuen Store in der allerbesten Innenstadtlage profitiert BIRKENSTOCK nicht nur von der hohen Kundenfrequenz im Herzen der Stadt, sondern kann auch seine Präsenz am Standort Wien noch weiter ausbauen. Gleichzeitig gibt das überarbeitete Ladenbaukonzept, welches die traditionelle Naturverbundenheit der Marke mit ihren Leitmaterialien Kork, Leder und Filz widerspiegelt, dem hochwertigen Lifestyle-Label dabei ein modernes Gesicht.Auf 50 m² exklusiver Verkaufsfläche steht das kundige Fachpersonal der immer größer werdenden BIRKENSTOCK Fangemeinde mit Rat und Tat bei der richtigen Auswahl zur Seite. Neben den traditionellen Klassikern wie Arizona, Madrid oder Gizeh erwarten die Besucher natürlich auch die Bestseller der aktuellen Saison. Sandalen und Schuhe für Frauen, Männer und Kinder oder auch strandtaugliche Modelle aus wasserfestem EVA können in aller Ruhe entdeckt, probiert und gekauft werden - genauso wie eine Auswahl aus der Professional Line oder den Produktionslinien Socken und Gürtel. Darüber hinaus ist auch die Naturkosmetikserie von BIRKENSTOCK Natural Skin Care im neuen Store erhältlich.Am Eröffnungstag erhalten die ersten fünfzig Kunden BIRKENSTOCK Goodie-Bags als Willkommensgeschenk - unter anderem gut gefüllt mit Moisturizing Foot Balm, Luxury Sample Moisturizing Eye Contour Balm, BIRKENSTOCK Stulpe sowie Geschenkgutschein. Und für alle, die den Tag in entspannter Atmosphäre ausklingen lassen wollen, werden beim Store Opening Event ab 17 Uhr zudem erfrischende Cocktails zu Live-DJ-Sounds gereicht.BIRKENSTOCK WienAdresse: Kärntner Straße 36, 1010 WienÖffnungszeiten:Montag - Mittwoch 10:00 Uhr bis 19:00 UhrDonnerstag - Freitag10:00 Uhr bis 20:00 UhrSamstag 10:00 bis 18:00 Uhr Pressekontakt:BIRKENSTOCK Group, Sedanstraße 4, 50668 KölnJan Leder, Senior Manager Corporate CommunicationsT: +49 221 310835-724E: jan.leder@birkenstock.comOriginal-Content von: Birkenstock GmbH & Co. KG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/110692/4413536