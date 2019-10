Von Hans Bentzien

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Rat der Europäischen Zentralbank (EZB) sieht nach Aussage von EZB-Präsident Mario Draghi weiterhin überwiegend Abwärtsrisiken für die Wirtschaftsentwicklung und ist bereit, falls erforderlich, seine Geldpolitik anzupassen. Draghi sagte in seinen vom Rat beschlossenen Einleitenden Bemerkungen: "Die Forward Guidance wird sicherstellen, dass sich die finanziellen Rahmenbedingungen im Einklang mit dem Inflationsausblick entwickeln." Der Rat sei bereit, alle seine Instrumente wie erforderlich anzupassen, um eine dauerhafte Annäherung der Inflation an sein Ziel abzusichern.

Zuvor hatte der EZB-Rat beschlossen, seine Zinsen, die Wertpapierankäufe und die sie betreffende Forward Guidance unverändert zu lassen. Im September hatte der EZB-Rat ein Paket geldpolitischer Maßnahmen beschlossen, die teilweise noch umgesetzt werden müssen. So wurde der Bankeinlagensatz um 10 Basispunkte auf minus 0,50 Prozent gesenkt, zugleich aber beschlossen, einen beträchtlichen Teil der Überschussreserven der Banken von diesem Zins freizustellen.

Dieses Stufenzinssystem tritt aber erst am 30. Oktober in Kraft. Die beschlossene Erhöhung der Anleihebestände startet am 1. November. Darüber hinaus hatte die EZB eine neue Serie langfristiger Refinanzierungsgeschäfte (TLTRO3) mit günstigeren Konditionen ausgestattet. Diese Beschlüsse wurden im Rat gegen einen ungewöhnlich starken Widerstand durchgebracht, der sich in deutlichen Missfallensäußerungen einzelner Mitglieder niederschlug.

Analysten erwarten, dass sich Draghi zu diesem Thema im Frage- und Antwortteil seiner Pressekonferenz äußern wird. Daneben ist zu erwarten, dass Draghi seine letzte Pressekonferenz als EZB-Präsident für ein Resümee seiner achtjährigen Amtszeit und zu einer Verteidigung der in dieser Zeit getroffenen Maßnahmen nutzen wird.

Kontakt zum Autor: hans.bentzien@dowjones.com

DJG/hab/apo

(END) Dow Jones Newswires

October 24, 2019 08:53 ET (12:53 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.