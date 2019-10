=== *** 06:30 CH/Lafargeholcim Ltd, Trading Update 3Q, Jona 07:00 DE/Washtec AG, Ergebnis 3Q, Augsburg *** 07:00 BE/Anheuser-Busch Inbev NV, Ergebnis 3Q, Leuwen 07:00 NL/Signify NV, Ergebnis 3Q, Eindhoven 07:20 FR/Renault SA, ausführlicher Umsatz 3Q, Boulogne-Billancourt *** 07:30 DE/Gea Group AG, Ergebnis 3Q (10:00 Analystenkonferenz), Düsseldorf 07:30 NL/KPN NV, Ergebnis 3Q, Den Haag *** 08:00 DE/GfK-Konsumklimaindikator November PROGNOSE: 9,8 Punkte zuvor: 9,9 Punkte *** 08:00 DE/MTU Aero Engines AG, Ergebnis 3Q (09:30 Telefonkonferenz), München *** 08:00 IT/Eni SpA, Ergebnis 3Q, Rom *** 08:00 GB/Barclays plc, Ergebnis 3Q, London 08:00 CH/Glencore plc, Produktionsbericht 3Q, Baar 09:15 BE/Nato, Abschluss Herbsttreffen der Verteidigungsminister (seit 24.10.), Brüssel *** 10:00 DE/Ifo-Geschäftsklimaindex Oktober PROGNOSE: 94,5 zuvor: 94,6 Lagebeurteilung PROGNOSE: 98,0 zuvor: 98,5 Geschäftserwartungen PROGNOSE: 91,0 zuvor: 90,8 *** 10:00 EU/EZB, Ergebnis der Umfrage "Survey of Professional Forecasters" 4Q 11:30 DE/Regierungs-PK, Berlin *** 12:55 US/Verizon Communications Inc, Ergebnis 3Q, New York *** 16:00 US/Index der Verbraucherstimmung der Universität Michigan Oktober (2. Umfrage) PROGNOSE: 96,0 1 Umfrage: 96,0 zuvor: 93,2 *** - EU/EU-Botschafter legen voraussichtlich neuen Termin für Brexit-Verschiebung vor, Brüssel - DE/SPD, Ende der Mitgliederbefragung zum Parteivorsitz (Ergebnisbekanntgabe am 26. Oktober), Berlin - CH/Softwareone Holding AG, Erstnotiz an der Swiss Exchange, Zürich - EU/Ratingüberprüfungen für Italien (S&P), Frankreich (DBRS und Moody's), Griechenland (S&P), Großbritannien (S&P), Niederlande (Fitch), EFSF (S&P), Norwegen (DBRS), Schweden (DBRS), Ungarn (Moody's) ===

