Die Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung gelten als Indikator für die kurzfristige Entwicklung des Arbeitsmarkts.Washington - In den USA ist die Zahl der wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe gefallen. In der vergangenen Woche gingen die Anträge um 6000 auf 212'000 zurück, wie das US-Arbeitsministerium am Donnerstag in Washington mitteilte. Volkswirte waren im Schnitt von 215 000 Erstanträgen ausgegangen. Der aussagekräftigere Vierwochenschnitt betrug 215'000 Anträge, nach 215 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...