BERLIN (Dow Jones)--Die schwache Konjunktur in der deutschen Industrie lässt nach neuen Berechnungen des Wirtschaftsforschungsinstituts RWI die gesamte Stahlverwendung hierzulande in diesem Jahr um rund 1,8 Millionen Tonnen und damit knapp 5 Prozent zurückgehen. In der Rohstahlerzeugung schlage sich dies in einem Rückgang um voraussichtlich 5,6 Prozent nieder. Im nächsten Jahr werde die deutsche Walz- und Rohstahlerzeugung wohl in etwa stagnieren, schrieb das RWI - Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung in seinem aktuellen "Stahlbericht".

Die deutsche Stahlindustrie sei "in den vergangenen Monaten in den Sog der Industrierezession geraten", konstatierten die Ökonomen. Stützend habe allein die gute Baukonjunktur gewirkt. Folglich sei die Rohstahlerzeugung in Deutschland deutlich zurückgegangen. Die Produktion der Stahlverwender werde im Jahresdurchschnitt 2019 voraussichtlich um rund 4 Prozent abnehmen.

Allerdings habe sich die Lage in der Stahlindustrie zuletzt, nach einem deutlichen Rückgang der Walz- wie der Rohstahlerzeugung im ersten Halbjahr, etwas stabilisiert - unter anderem, weil die Lagerbestände inzwischen niedrig seien und sich das Exportgeschäft etwas belebt habe. Die konjunkturellen Rahmenbedingungen für die deutsche Stahlindustrie blieben aber voraussichtlich ungünstig. Sie sehe sich "kurz- und langfristig großen Risiken gegenüber". Kurzfristig könnten vor allem der Brexit und die handelspolitischen Spannungen die Produktion belasten. Langfristige Risiken seien Produktionsverlagerungen der wichtigsten Abnehmer, insbesondere des Fahrzeugbaus.

October 24, 2019

