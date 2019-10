Mainz (ots) -Freitag, 25. Oktober 2019, 9.05 UhrVolle Kanne - Service täglichModeration: Ingo NommsenGäste: Michael Schulte, Singer-SongwriterClaus-Peter Reisch, Seenotrettungs-KapitänAuto winterfest machen - Der Sicherheitscheck für kalte TageInstagram-Museum Düsseldorf - Neue Attraktion für Selfie-FansLeckeres zur Wildsaison - Rehkeule mit Birnen und CranberrysFreitag, 25. Oktober 2019, 12.10 UhrdrehscheibeModeration: Babette von KienlinDie "Wischerboys" in Flensburg - Männer machen Stimmung beim HandballLandtagswahl in Thüringen - Marktplatzgespräch: DIE LINKEExpedition Deutschland: Weiterstadt - Heimat und FamilieFreitag, 25. Oktober 2019, 17.10 Uhrhallo deutschlandModeration: Sandra Maria GronewaldAuszeit: Sizilien - Reisetipps für die MittelmeerinselFreitag, 25. Oktober 2019, 17.45 UhrLeute heuteModeration: Karen WebbPrinzessin Leonor im Rampenlicht - Die Infantin wird vorbereitetBelgiens Elisabeth wird 18 - Palast-Feier für die PrinzessinPromi-Outfits der Woche - Die Ahas und die NajasFreitag, 25. Oktober 2019, 23.25 UhraspekteModeration: Katty Salié, Jo SchückUndercover und die Zeit danach - Die vielen Leben der CIA-Agentin FoxRechter Terror - Einzelne Täter gut vernetztDebbie Harry zieht Bilanz - Sex and Drugs and Punk"The Great Nowitzki" - Heldenepos oder Kult im Sport?Der boxende Geiger Lozakovich - Mit geballter FaustGäste: Matthias Quent, Rechtsextremismusforscher & SoziologeElina Garanca, MezzosopranistinPressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/4413692