(Trendbrief) - Die 14 Hauptbarometer, die im Trendbrief unter besonderer Beobachtung stehen, haben in den zurückliegenden fünf Handelstagen ein halbes Prozent an Wert gewonnen. Damit summieren sich die Oktober-Gewinne bislang auf 1,2%, nachdem bereits der September mit plus 2,7% sehr erfolgreich verlaufen war. Mit dem November folgt nun in Kürze einer der erfolgreichsten Börsenmonate...

Den vollständigen Artikel lesen ...