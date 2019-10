In den letzten Jahren kannte die Schwedenkrone vor allem gegen den Euro nur eine Richtung - abwärts. Wie ein Blick auf den langfristigen Kursverlauf zeigt, ging die Krone nach ihrem Allzeittief gegen den Euro in der Finanzkrise von 2008/2009 in eine steile Aufwertungsphase über, die vor allem den Zinserhöhungen der schwedischen Notenbank ab 2010 geschuldet war. Seit 2013 allerdings hat sich dieser Trend wieder umgekehrt und die Krone wieder in die Nähe ihres Allzeittiefs (in Kronen) von 2009 geführt.

