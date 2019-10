WASHINGTON (dpa-AFX) - In den USA ist die Zahl der verkauften Neubauten im September schwächer gefallen als erwartet. Die Verkäufe seien um 0,7 Prozent im Vergleich zum Vormonat zurückgegangen, teilte das US-Handelsministerium am Donnerstag in Washington mit. Analysten hatten im Mittel ein Minus von 1,6 Prozent erwartet. Der deutliche Anstieg im Vormonat wurde von 7,1 auf 6,2 Prozent korrigiert./bgf/jsl/he

AXC0279 2019-10-24/16:12