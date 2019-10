WashTec AG: Anpassung der Guidance für das Gesamtjahr 2019 - weiterhin stabile Umsatzentwicklung bei einer EBIT-Rendite von nun rund 9% DGAP-Ad-hoc: WashTec AG / Schlagwort(e): Prognoseänderung WashTec AG: Anpassung der Guidance für das Gesamtjahr 2019 - weiterhin stabile Umsatzentwicklung bei einer EBIT-Rendite von nun rund 9% 24.10.2019 / 16:18 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. --------------------------------------------------------------------------- Augsburg, den 24. Oktober 2019: WashTec passt ihre Guidance für das Gesamtjahr 2019 an und strebt weiter eine stabile Umsatzentwicklung bei einer EBIT-Rendite von nun rund 9 % an. Das vierte Quartal wird über Vorjahr erwartet, allerdings mit einem geringeren Umsatzzuwachs als zum Halbjahr angenommen. Die angekündigten Kosteneinsparungsmaßnahmen sind angelaufen und zeigen erste Effekte. Ziel ist, neben Einsparungen bei Sachkosten die Anzahl der Mitarbeiter in der Gruppe analog der Strukturen 2017 auf rund 1.820 Mitarbeiter zu reduzieren. Dafür werden im Gesamtjahr zusätzliche Aufwendungen anfallen. Die EBIT Rendite von rund 9 % beinhaltet noch keine Sonderaufwendungen. Die ausführliche Mitteilung zum dritten Quartal 2019 wird am morgigen Freitag, den 25. Oktober 2019 veröffentlicht. Kontakt: WashTec AG Unternehmenskommunikation Axel Jaeger Argonstraße 7 86153 Augsburg Tel.: +49 (0)821 - 55 84 - 1134 Fax: +49 (0)821 - 55 84 - 1135 --------------------------------------------------------------------------- 24.10.2019 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de --------------------------------------------------------------------------- Sprache: Deutsch Unternehmen: WashTec AG Argonstraße 7 86153 Augsburg Deutschland Telefon: +49 (0)821 55 84-0 Fax: +49 (0)821 55 84-1135 E-Mail: washtec@washtec.de Internet: www.washtec.de ISIN: DE0007507501 WKN: 750750 Indizes: SDAX Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 896547 Ende der Mitteilung DGAP News-Service --------------------------------------------------------------------------- 896547 24.10.2019 CET/CEST ISIN DE0007507501 AXC0283 2019-10-24/16:18