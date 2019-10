NEW YORK (Dow Jones)--Das Wachstum in der US-Wirtschaft hat sich im Oktober leicht beschleunigt. Der von IHS Markit erhobene Sammelindex für die Produktion in der Privatwirtschaft - Industrie und Dienstleister zusammen - stieg auf 51,2 von 51,0 Punkten im Vormonat. Oberhalb von 50 Punkten signalisiert das Konjunkturbarometer ein Wachstum.

Der Einkaufsmanagerindex des verarbeitenden Gewerbes erhöhte sich auf 51,5 von 51,1 Punkten im Vormonat. Volkswirte hatten einen Rückgang auf 50,7 erwartet. Der Index für den Servicesektor legte zu auf 51,0 von 50,9 Punkten. Hier hatte die Prognose auf 50,8 gelautet.

"Obwohl sich die Konjunktur von den jüngsten Tiefständen erholt hat, deuten die Umfragedaten auf ein annualisiertes BIP-Wachstum von lediglich knapp 1,5 Prozent zu Beginn des vierten Quartals hin", sagte IHS-Markit-Chefökonom Chris Williamson. Zudem weise ein nahezu stagnierender Auftragseingang auf das Risiko, dass das Wachstum in den kommenden Monaten unter dem Trend bleibe.

October 24, 2019

