S&P 500 Technologieindex steigt am Donnerstag um mehr als 1 % - Die Marktstimmung ist mit den besser als erwarteten Gewinnberichten positiv - Die wichtigsten US Aktienindices starten am Donnerstag positiv in den Handel, angetrieben durch die starke Performance der Technologieaktien. Der Dow Jones Industrial Average verzeichnet einen kleinen Gewinn, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...