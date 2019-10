Chinas Wirtschaft wächst langsamer als erwartet. Die deutsche Industrie leidet schon jetzt massiv. Doch das könnte erst der Anfang sein.

Chinas Misstrauen gegenüber den Vereinigten Staaten hat einen Namen: Peter Navarro. In seinem Buch "Death by China" hat der Ökonom bereits 2011 geklagt, China schade mit Subventionen, Zöllen und Dumpingpreisen Amerika, sauge industrielle Wertschöpfung, Arbeitsplätze und Wohlstand aus den USA ab. Für Navarro ist China "der größte Handelslügner auf dem Planeten".

Heute zählt Navarro zu den führenden Wirtschaftsberatern von Donald Trump. Vor ein paar Tagen erst hat der US-Präsident mit Chinas Vizepremier Liu He im Weißen Haus eine Teileinigung im Handelsstreit verkündet. Aber was ist sie wert? Mitte November wollen Trump und der chinesische Staatspräsident Xi Jinping beim Gipfel der Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftsgemeinschaft in Chile ein ausgefertigtes Abkommen unterschreiben. Oder wird Navarro seinen Chef noch einmal umstimmen?

Trump will sich als Dealmaker inszenieren, einmal mehr - und hat dabei deutlich weniger zu verlieren als sein Gegenüber. Xi ist auf einen Handelsfrieden angewiesen, nicht er. China operiert aus einer Position der Schwäche heraus, nicht Amerika. Die Kommunisten in Peking müssen fürchten, das Vertrauen des Volkes zu verlieren, nicht die Demokraten in Washington. Chefkader Xi hat seine 1,4 Milliarden Untertanen auf ein Maximalziel eingeschworen: Wenn die Gründung der Volksrepublik sich 2049 zum 100. Mal jährt, soll sie sich der Welt als führende Industrienation präsentieren, als globale Supermacht - als stolzer Gewinner des Systemwettbewerbs. Scheitert Xi, scheitert China. Und das Modell Staatskapitalismus gleich mit.

Ohnehin ist der bisherige Erfolg dieses Modells nicht viel mehr als eine Chimäre begeisterungswilliger Beobachter: China hat weniger von der Klugheit seiner Führer, vielmehr wie kein anderes Land von der Globalisierung profitiert und von offenen Märkten, von der wirtschaftlichen Freiheit in Drittländern und seiner dosierten Selbsteinbindung in internationale Handelsströme und Wertschöpfungsketten. Kein Wunder, dass der Handelskonflikt das Land heute besonders schwer trifft - und seine vielen strukturellen Probleme verschärft.

Der stille Gesellschaftsvertrag

Zwei Jahrzehnte lang hat ein wachstumshungriges China die Weltwirtschaft angekurbelt, den Unternehmen aus dem Westen riesige Absatzchancen eröffnet, ganzen Volkswirtschaften mit seiner staatlich forcierten Nachfrage über Konjunkturtäler hinweggeholfen. Nun wird das Land selbst zum Problemfall. Der Außenhandel lahmt. Der Konsum schwächelt. Der Produktionsstandort verteuert sich. Die Konzerne kämpfen mit Überkapazitäten. Der Mittelstand wird scharf reglementiert. Bei den Banken türmen sich Schulden und Risiken. Die Ein-Kind-Politik der vergangenen Jahrzehnte belastet den Arbeitsmarkt. Und Billionen für Konjunktur- und Investitionspakete, für den Ausbau der Infrastruktur und die Finanzierung des Kreditkolonialismus in Afrika zehren den Staatshaushalt auf.

Die Kommunistische Partei sorgt für Wohlstand, das Volk gibt Ruhe - das ist der stille Vertrag, den die Kader in Peking mit ihrem Volk abgeschlossen haben. Deswegen ist alle Wirtschaftspolitik in China immer auch Sozial- und Subventionspolitik - und die stößt in der modernen Wissensökonomie an ihre Grenzen: Eine planwirtschaftliche Steuerung ist am oberen Ende der Wertschöpfungskette so gut wie unmöglich. Der Buchautor Gordon Chang beschwor daher schon bei Chinas Eintritt in die Welthandelsorganisation 2001 "The coming collapse of China" herauf - behält der Amerikaner am langen Ende recht?

Für das dritte Quartal vermeldeten die amtlichen Statistiker das niedrigste Wachstum seit knapp 30 Jahren: 6,0 Prozent. Bilden die Werte die Realität ab oder das Wunschdenken der Führung in Peking? Keiner weiß es. Ökonomen schauen auf Indikatoren wie die Einfuhren. Sie spiegeln die inländische Nachfrage wider und lassen sich mit Exportdaten anderer Länder nach China abgleichen. Und? Im September lagen die Importe Chinas mehr als acht Prozent unter dem Vorjahresniveau, das neunte Minus in zehn Monaten. Und der Einkaufsmanagerindex für die großen, staatlichen Industrieunternehmen deutete den fünften Monat in Folge auf eine schrumpfende Wirtschaftstätigkeit hin. Für Jörg Krämer, Chefvolkswirt der Commerzbank, sind das Hinweise, "dass die Industrieproduktion sinkt, statt wie offiziell gemeldet zu steigen".

Deutsche Unternehmen spüren den Abschwung. Vier von zehn deutschen Maschinenbauern in China empfinden ihre Geschäftslage als schlecht, so viele wie seit Jahren nicht. Und im nächsten halben Jahr erwarten die vom Branchenverband VDMA befragten Firmen keine Besserung. Auch die Konsumlaune der Chinesen ist mies. Der Pkw-Absatz auf dem größten Automarkt der Welt ist seit mehr als einem Jahr rückläufig, liegt teils zweistellig im Minus. Der Internationale Währungsfonds (IWF) erwartet 2020 nur noch 5,8 Prozent Wachstum. Und der IWF ist sicher: Dreht sich die Spirale der Eskalation im Handelskrieg weiter, trifft es vor allem China. Sollte Trump das Land mit zusätzlichen Einfuhrzöllen überziehen, dürfte Chinas Produktion kurzfristig um weitere zwei Prozent sinken, langfristig um ein Prozent: "China hätte am stärksten zu leiden", schreiben die IWF-Ökonomen.

"China ist nicht mehr zu stoppen"

Dennoch ist Wirtschaftshistoriker Werner Plumpe überzeugt: "China ist nicht mehr zu stoppen." Das Land sei bereits so weit entwickelt, "dass der Versuch der Amerikaner, das Land technologisch auszuschließen, zu spät kommt". Tatsächlich ist die Entwicklung des Landes atemberaubend: Nie zuvor in der Geschichte der Menschheit haben sich die Lebensbedingungen von so vielen Menschen in so kurzer Zeit so dramatisch verbessert wie seit 1980 in China. Plumpe führt dafür auch mentale Gründe, einen unbedingten Aufstiegs- und Aufholwillen an. Als sich im Europa der Neuzeit der Kapitalismus ausbreitete, habe der einstige Hegemon Asiens diesen "Entwicklungssprung" verpasst, und der erste Opiumkrieg Mitte des 19. Jahrhunderts besiegelte den Abstieg Chinas "zur De-facto-Kolonie westlicher Mächte". Das heutige "Streben Chinas nach Anerkennung, politischer und wirtschaftlicher Macht ist ein historischer Reflex auf dieses Gefühl der Demütigung", meint Plumpe.

