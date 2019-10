Als billiger Produktionsstandort spielt China für deutsche Unternehmen kaum mehr eine Rolle. Als riesiger Absatzmarkt umso mehr.

Adidas-Chef Kasper Rorsted dürfte in diesen Wochen froh sein, nicht in der Haut von Nike-Boss Mark Parker zu stecken. Der Chef des US-Konkurrenten ist durch den Tweet eines US-Basketballmanagers in die Mühlen der Weltpolitik geraten. Die Houston Rockets solidarisierten sich mit den Demonstranten in Hongkong - und Peking reagierte empört. Der staatliche Sender CCTV verbannte den in China populären US-Basketball aus dem Fernsehen. Die chinesische Sportmarke Anta stoppte Sponsoringverhandlungen mit der amerikanischen Profiliga NBA. Der Aktienkurs des NBA-Ausrüsters Nike sank um zwei Prozent. Und Parker, der im Januar aus dem Amt scheidet? Ließ Rockets-Produkte aus chinesischen Läden entfernen - nur um sich als Duckmäuser gegenüber kommunistischen Kadern einen Social-Media-Shitstorm einzuhandeln.

Pekings Intervention und Parkers Eiertanz zeigen: Sobald Unternehmen aus dem Westen politisch Stellung beziehen, geraten sie zwischen die Front des chinesischen Staatskapitalismus und der medialen Öffentlichkeit daheim. Daher reagieren deutsche Konzerne auf Anfrage der WirtschaftsWoche zurückhaltend, wenn es um die politische Lage in China geht. Die lahmende Konjunktur setzt den Firmen zu, ein Eklat käme da zur Unzeit. Zumal die Bedeutung Chinas als Absatzmarkt und Entwicklungszentrum in den vergangenen Jahren stark gewachsen ist.

Als Billiglohnland und Produktionsstandort verliert das Land dagegen an Bedeutung. Adidas hat schon vor Jahren begonnen, neue Fertigungskapazitäten bevorzugt in Vietnam aufzubauen. 2008 kam fast jedes zweite Paar Adidas-Schuhe aus China; heute sind es nur noch 18 Prozent. Mittelständler ...

