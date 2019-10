Flensburg (ots) - Zugegeben: Erotische Weihnachtsgeschenke stehen nicht immer an erster Stelle des Wunschzettels. Einer YouGov-Umfrage im Auftrag von ORION zufolge haben 33 Prozent der Befragten schon ein erotisches Produkt zu Weihnachten verschenkt (Basis: 2031 Teilnehmer*Innen, Feldzeit 6. Bis 8.8.2019). Dabei lagen die Dessous mit 15 Prozent der Antworten weit vor den Lovetoys (9 Prozent). Auffallend ist, dass die Männer dabei deutlich häufiger die Initiative ergreifen. Kurioserweise werden in Haushalten mit Kindern häufiger Dessous, Lovetoys und Gutscheine für einen Erotikshop verschenkt als in kinderlosen Haushalten.



Fakt ist: Mit der dunklen Jahreszeit steigt auch die Vorfreude aufs Schenken und Beschenktwerden. Aber auch, wenn man zu den knapp 84 Prozent der Frauen und 85 Prozent der Männer gehört, die sich laut einer ORION-Umfrage (Basis: 610 Teilnehmer*Innen) freuen würden, ein Sexspielzeug aus dem Geschenkpapier zu wickeln, ist es nicht immer leicht, das passende Geschenk zu finden. ORION Erfahrungen zufolge kaufen Männer grundsätzlich zu große Sextoys, weil sie ihrer Partnerin etwas "besonders Gutes" tun wollen, Frauen hingegen wünschen sich kleine, Handtaschen-freundliche Freudenbringer. Oder Dessous, denn knapp 70 Prozent der Frauen tragen sexy Wäsche, weil sie sich damit erotisch fühlen. 31 Prozent meinen, sie werden durch sexy Wäsche selbstsicherer (Quelle: ORION Umfrage, 255 Teilnehmerinnen).



Vor allem über den ORION Kundendienst und die Social Media Kanäle flattern dieser Tage regelmäßig Anfragen nach passenden Geschenkideen ins Haus. ORION kann die Entscheidung zwar niemandem abnehmen, mit einem Geschenke-Guide in seinem Onlineshop (www.orion.de/themenwelt/erotische-geschenke) und mit der persönlichen Beratung im Kundendienst sowie auf Instagram aber etwas erleichtern. Wer seinem Schatz oder einfach nur sich selbst Liebe schenken will, findet dort einige der Bestseller aus der (Vor-)Weihnachtszeit: Favoriten der Kunden (Empfehlungen sind doch immer noch Gold wert!), Toys in sinnlichen Farben, Toys mit "Wumms" (der Wunsch vieler Frauen!) oder auch sexy Dessous - ein Bereich, in dem sich vor allem Männer gerne tummeln, denn immerhin erachten 90 Prozent der Männer sexy Dessous bei ihrer Partnerin als wichtig oder sogar sehr wichtig (Basis: ORION Umfrage - 355 befragte Männer). Übrigens ist in Frauenaugen Schwarz seit Jahren die unangefochtene Lieblingsfarbe für Dessous, gefolgt von Rot. Männer sind da eher unentschlossen. Und noch etwas Kurioses hat die ORION-Umfrage gezeigt: Fast 64 Prozent der befragten Männer (Basis: 355) würden sich über sexy Männerunterwäsche freuen.



