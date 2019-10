FRANKFURT (Dow Jones)--Die geldpolitische Entscheidung der EZB setzt am Donnerstagnachmittag keine Akzente an Europas Börsen. Nach dem großen Maßnahmepaket im vergangenen Monat hat die EZB wie erwartet die Geldpolitik bestätigt. In der anschließenden Pressekonferenz hat EZB-Präsident Mario Draghi versucht, die Uneinigkeit im Rat bei den Beschlüssen im September herunter zu spielen. Es war die letzte Sitzung von Draghi, der nun das Zepter an seine Nachfolgerin Christine Lagarde abgeben wird.

Der DAX gewinnt 0,4 Prozent auf 12.852, für den Euro-Stoxx-50 geht es 0,1 Prozent auf 3.612 nach oben. Lagarde stehe vor der Herausforderung, Länder wie Deutschland und die Niederlande davon zu überzeugen, Wachstumschancen über die Fiskalpolitik zu unterstützen, anstatt sich ausschließlich auf die Geldpolitik zu verlassen, so First State. Kurzfristige Erfolge scheinen hier jedoch gering, da die von den Ländern im Verlauf dieses Monats in Brüssel vorgelegten Haushaltspläne nur einer leichten fiskalischen Expansion dienen.

Die Stimmung wird gestützt von zum Teil überzeugenden Quartalszahlen. Die europäischen Einkaufsmanagerindizes zeigen derweil, dass die Wirtschaft praktisch stagiert. Das scheint die Anleger aber nicht zu stören, setzen sie doch darauf, dass mit der Waffenruhe im US-chinesischen Handelsstreit sowie einem wahrscheinlich geordneten EU-Austritt Großbritanniens die Wirtschaftsdaten im kommenden Frühjahr wieder anziehen werden. Die US-Märkte sind wenig verändert gestartet.

Daimler überrascht mit Gewinnsprung - Nokia senkt Prognose

Daimler (plus 3,7 Prozent) hat im dritten Quartal trotz eines schwächelnden Lkw-Geschäfts operativ mehr verdient. Als wichtige Stütze erwies sich sowohl das Geschäft mit Premiumwagen als auch das zuletzt trübe Vans- sowie das Bus-Geschäft. "Der schwache Truck-Bereich hat ein noch besseres Ergebnis verhindert", sagt ein Marktteilnehmer. Die UBS hebt daneben den starken Cashflow positiv hervor.

Bei BASF (plus 3 Prozent) hat sich die schwache Geschäftsentwicklung aus der ersten Jahreshälfte in den Sommermonaten fortgesetzt, zentrale Gewinnzahlen fielen aber besser als am Markt erwartet aus. Die DZ Bank spricht von einigen positiven Highlights und Katalysatoren.

Nokia hat seine Jahresziele gekappt und streicht auch seine Dividende. Der Telekomausrüster erklärte, man müsse das Geld zusammenhalten, um die hohen Kosten für die 5G-Netztechnik aufzufangen. Das kommt an der Börse nicht gut an, die Aktie verliert 22,7 Prozent.

Atos gewinnen nach Zahlen und der Nachricht, dass CEO Thierry Breton das Unternehmen verlässt, um EU-Kommissar zu werden, 8,2 Prozent. Nach den Zahlen zum dritten Quartal geht es für die Aktie von Astrazeneca um 4,5 Prozent nach oben. Sowohl beim Umsatz wie auch beim EBIT wurde die Markterwartung übertroffen. Den Umsatzausblick hat der Pharmakonzern zudem leicht angehoben.

Norwegian haussieren nach Zahlen und Partnerschaft

"Die Zahlen belegen, dass Sika trotz eines sich eintrübenden Umfeldes eine solide Geschäftsentwicklung liefern kann", so die Analysten von Jefferies in einer Einschätzung der Quartalszahlen. Sowohl beim Umsatz wie auch beim EBIT hätten die Q3-Zahlen die Markterwartung leicht übertroffen. Die Aktie legt um 1,1 Prozent zu.

Nach überraschend guten Zahlen gewinnen Norwegian 22,6 Prozent. Das EBIT liegt 22 Prozent über den Schätzungen, wie Bernstein sagt. Hinzu kommt eine Partnerschaft mit China Leasing International.

Airbus steigen um 1,5 Prozent. Gestützt wird die Stimmung von einem weiteren Großauftrag: Die US-Billigfluggesellschaft Spirit Airlines vereinbarte den Kauf von bis zu 100 Maschinen der A320neo-Familie.

Positiv bewertet ein Marktteilnehmer die Zahlen von Kion (plus 8,9 Prozent). Das Unternehmen hat die Erwartungen an Umsatz und Gewinn deutlich übertroffen, auch der Auftragseingang ist weiter gestiegen. "Das ist allein deshalb eine positive Überraschung, weil Kion als sehr zyklisch gilt", so der Marktteilnehmer. Puma verlieren 3,3 Prozent - laut RBC hat Puma die Umsatzerwartungen für das dritte Quartal übererfüllt, bei der Bruttomarge jedoch leicht verfehlt.

Aixtron-Ausblick missfällt

Ceconomy hat im abgelaufenen Geschäftsjahr bei den operativen Gewinnkennziffern EBITDA und EBIT dank eines besser als erwarteten Schlussquartals die eigenen Prognosen leicht übertroffen. Der Umsatz blieb dagegen hinter den Erwartungen zurück. Mit Blick auf die Ertragszahlen geht es an der Börse für die Aktie um 1,7 Prozent nach oben.

Der Chiphersteller Dialog Semiconductor hat im dritten Quartal überraschend deutlich mehr umgesetzt und das Ergebnis spürbar gesteigert. Die eigenen Erwartungen und die der Analysten konnte der Apple-Zulieferer damit übertreffen, für die Aktie geht es 2,6 Prozent hoch. Infineon erholen sich von den Vortagesverlusten und gewinnen 3,8 Prozent.

Die Aixtron-Aktie verliert 6,8 Prozent. "Die Bruttomarge ist knapp unterhalb der Erwartung ausgefallen", so ein Marktteilnehmer. Aber auch der Ausblick verstimme. Aixtron erwartet für Umsatz, Auftragseingang und Free Cashflow nur noch Zahlen, die am unteren Ende der bislang gültigen jeweiligen Prognosespannen liegen.

=== Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD Euro-Stoxx-50 3.612,30 0,15 5,41 20,35 Stoxx-50 3.275,10 0,70 22,80 18,66 DAX 12.852,34 0,42 54,15 21,72 MDAX 26.308,42 0,50 130,85 21,87 TecDAX 2.827,43 0,66 18,49 15,40 SDAX 11.404,51 0,19 21,48 19,93 FTSE 7.320,46 0,82 59,72 7,92 CAC 5.665,55 0,21 12,12 19,76 Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD Dt. Zehnjahresrendite -0,41 -0,01 -0,65 US-Zehnjahresrendite 1,74 -0,02 -0,94 DEVISEN zuletzt +/- % Do, 8.14 Uhr Mi, 18:06 Uhr % YTD EUR/USD 1,1112 -0,18% 1,1132 1,1119 -3,1% EUR/JPY 120,62 -0,27% 120,90 120,77 -4,1% EUR/CHF 1,1015 -0,10% 1,1026 1,1013 -2,1% EUR/GBP 0,8641 +0,23% 0,8618 0,8629 -4,0% USD/JPY 108,55 -0,08% 108,60 108,64 -1,0% GBP/USD 1,2860 -0,42% 1,2918 1,2886 +0,8% USD/CNH (Offshore) 7,0719 +0,12% 7,0660 7,0642 +3,0% Bitcoin BTC/USD 7.477,26 +0,62% 7.408,76 7.384,26 +101,0% ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 56,20 55,97 +0,4% 0,23 +16,2% Brent/ICE 61,34 61,17 +0,3% 0,17 +10,6% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.497,71 1.492,10 +0,4% +5,61 +16,8% Silber (Spot) 17,73 17,57 +0,9% +0,16 +14,4% Platin (Spot) 925,39 917,00 +0,9% +8,39 +16,2% Kupfer-Future 2,66 2,67 -0,3% -0,01 +0,7% ===

