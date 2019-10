In Italien drohen wegen Streiks am Freitag Probleme im Flug- und Bahnverkehr. Die Fluggesellschaft Alitalia kündigte an, dass rund 200 nationale und auch einige internationale Flüge gestrichen würden, weil unter anderem die Fluglotsen die Arbeit niederlegen wollen. Auch bei der Bahn soll gestreikt werden - allerdings sind Fernzüge davon nicht betroffen, teilten die Staatsbahnen mit.

Vor allem Rom rüstet sich für einen "schwarzen Freitag". Gewerkschaften haben bei Bussen, Trambahnen und Metro Streiks zu verschiedenen Zeiten angekündigt. Daneben wollen aber auch Mitarbeiter bei der Müllabfuhr oder in einigen Kindergärten und Schulen die Arbeit niederlegen.

Die Stadt teilte jedoch mit, dass die Mülleimer in den Touristengegenden geleert werden sollten. Rom hat sowieso ein chronisches Müllproblem: Die Eimer quellen regelmäßig über - auch ohne Streik./reu/DP/he

