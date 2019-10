Der EUR/USD notiert nach der EZB Zinsentscheidung und der Pressekonferenz am Tagestief - Der EUR/USD fordert das Mittwoch Tief in der Nähe der 1,1105 heraus - Die Verkäufer haben die 1,1105/1,1092 Unterstützung zum nächsten Ziel - EUR/USD Tageschart Auf dem Tageschart befindet sich die Gemeinschaftswährung in einem Abwärtstrend unter dem 100-/200-Tage-SMA. ...

