Am geplanten Standort in Münster haben das Projektteam der Fraunhofer-Gesellschaft und die Forschungspartner in Nordrhein-Westfalen die Arbeit aufgenommen. Bundesforschungsministerin Anja Karliczek (CDU) war wegen der Standortwahl für die Forschungsfertigung Batteriezelle in die Kritik geraten.Die "Forschungsfertigung Batteriezelle" in Münster soll als Batterieforschungsfabrik für ganz Deutschland zum Entwicklungszentrum einer Batteriezellproduktion werden, um die bestehende Lücke in der Wertschöpfungskette von Batterien und Akkus zu schließen und die Abhängigkeit von anderen Märkten zu vermeiden. ...

