Die im Oktober 2019 gegründete OTCSA ist nach eigenen Angaben die erste Allianz dieser Art, die ein technisches und organisatorisches Rahmenwerk - das Wer, das Was und das Wie - für eine sichere Betriebstechnik entwickelt. Die Allianz will den OT-Betreibern und Anbietern von IT/OT-Lösungen konkrete Architektur-, Implementierungs- und Prozessrichtlinien liefern, damit sie notwendige Änderungen, Aktualisierungen und Integrationen in Übereinstimmung mit aktuellen Industriestandards und Rechtsvorschriften vornehmen können. Diese Sicherheitsrichtlinien sollen neben dem gesamten Lebenszyklus der OT-Betriebstechnik auch Aspekte im Zusammenhang mit Menschen, Prozessen und Technologien abdecken.

Zu den Gründungsmitgliedern der OTCSA zählen die Unternehmen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...