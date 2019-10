Der Leitzins bleibt bei 0%, Banken müssen weiter 0,5% Negativzinsen zahlen und die EZB steckt von November an monatlich 20 Mrd Euro in den Erwerb von Anleihen.Frankfurt - Mario Draghis Amtszeit als EZB-Präsident endet mit einer Zementierung des Zinstiefs. In der letzten Sitzung unter Leitung des Italieners bekräftigte Rat der Europäischen Zentralbank (EZB) den Mitte September nochmals verschärften ultralockeren Kurs. Mit einem Leitzins auf dem Rekordtief von null Prozent, Negativzinsen von 0,5 Prozent für geparkte Gelder von Banken und frischen...

