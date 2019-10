Motorola hat einen Nachfolger für seine beliebte G-Serie angekündigt: Das Moto G8 Plus kommt mit 48-Megapixel-Senor und soll die Mittelklasse unsicher machen. Kein Jahr nach Vorstellung der G7-Serie, die im Februar 2019 angekündigt wurde, stellt Motorola das Moto G8 Plus vor. Begleitet wird das neue Modell von zwei weiteren Modellen, die nicht der G-Serie angehören. Motorola Moto G8 Plus: Keine weiteren Modelle der G-Serie für Deutschland Während die Moto-G7-Familie gleich in vier Geschmacksrichtungen nach Deutschland kam, hat Motorola seine ...

