Die DZ Bank hat den fairen Wert für BASF nach Zahlen von 65 auf 68 Euro angehoben und die Einstufung auf "Halten" belassen. Vor allem das Agrargeschäft in Lateinamerika und das Geschäft mit Oberflächentechnologien seien im dritten Quartal erfreulich verlaufen, schrieb Analyst Peter Spengler in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Börsengang von DEA Wintershall, der für das zweite Halbjahr 2020 avisiert wurde, könne sich zudem positiv auf die Bewertung von BASF auswirken. Allerdings sollte sich der Ölpreis bis dahin erholen./ck/bek Veröffentlichung der Original-Studie: 24.10.2019 / 14:30 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.10.2019 / 14:44 / MESZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0104 2019-10-24/17:34

ISIN: DE000BASF111