Wirtschafts- und Finanztermine bis Donnerstag, den 7. November:

FREITAG, DEN 25. OKTOBER 2019

TERMINE UNTERNEHMEN

06:45 CHE: LafargeHolcim, Q3-Zahlen

07:00 DEU: Washtec, Q3-Zahlen

07:00 NLD: Signify, Q3-Zahlen

07:00 BEL: Anheuser-Busch InBev, Q3-Zahlen

07:20 FRA: Renault, Q3-Umsatz

07:30 DEU: Gea Group, Q3-Zahlen

07:30 NLD: KPN, Q3-Zahlen

08:00 CHE: Glencore, Q3 Production Report

08:00 DEU: MTU, Q3-Zahlen (Pressecall 9.00 h, Investorencall 11.00 h)

08:00 CHE: Glencore, Q3-Umsatz

08:00 GBR: Barclays, Q3-Zahlen

08:00 ITA: Eni, Q3-Zahlen

08:00 SWE: Electrolux, Q3-Zahlen

12:55 USA: Verizon Communications, Q3-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

08:00 DEU: GfK-Konsumklima 11/19

10:00 DEU: ifo-Geschäftsklima 10/19

16:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 10/19 (2. Umfrage)

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

EUR: DBRS Ratingergebnis Frankreich, Schweden, Norwegen

EUR: Moody's Ratingergebnis Frankreich, Ungarn

EUR: S&P Ratingergebnis Italien, Griechenland, Großbritannien, EFSF

SONSTIGE TERMINE

09:00 DEU: Sitzung des BER-Untersuchungsausschusses

09:30 DEU: Letzter Tag "Handelsblatt"-Tagung "Autogipfel 2019" u.a. mit Porsche-Vorstandschef Oliver Blume, BMW-Vorstandschef Oliver Zipse, BP-Vorstandschef Wolfgang Langhoff, Opel-Chef Michael Lohscheller, Bosch-Geschäftsführer Stefan Hartung und der DIW-Energieexpertin Claudia Kemfert

10:30 DEU: Veröffentlichung Studienergebnisse zur Zukunft von Beschäftigung und Wertschöpfung bei der Windkraft an Land, Berlin

DEU: Dritte Verhandlungsrunde um höhere Branchenmindestlöhne am Bau, Berlin

MONTAG, DEN 28. OKTOBER 2019

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 DEU: Covestro, Q3-Zahlen

07:00 NLD: Philips, Q3-Zahlen

08:00 GBR: HSBC Holdings, Q3-Zahlen

11:00 USA: Spotify, Q3-Zahlen

11:20 USA: AT&T, Q3-Zahlen

18:00 FRA: Unibail-Rodamco-Westfield, Q3 Umsatz

19:00 DEU: Deutsche Börse, Q3-Zahlen

21:00 USA: Deutsche-Telekom-Tochter T-Mobile US Q3-Zahlen

21:01 USA: Alphabet, Q3-Zahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

NLD: NXP Semiconductors, Q3-Zahlen

USA: T-Mobile US, Q3-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

10:00 EUR: EZB Geldmenge M3 09/19

13:30 USA: CFNA-Index 09/19

SONSTIGE TERMINE

09:00 DEU: 7. jährliche Financial Stability Conference der European School of Management and Technology, Berlin

10:30 DEU: Berliner Forum 2019 des Deutschen Bauernverbands zu aktuellen Themen aus der Land- und Ernährungswirtschaft

10:30 DEU: Europakonferenz zu arbeitnehmergerechten Umsetzung von Digitalisierung und Change, Frankfurt

15:00 DEU: Amtsübergabe Europäische Zentralbank (EZB) an die neue Präsidentin Christine Lagarde - Festakt zum Abschied von Mario Draghi, Frankfurt/M.

DIENSTAG, DEN 29. OKTOBER 2019

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 DEU: Fresenius, Q3-Zahlen

07:00 DEU: FMC, Q3-Zahlen

07:00 DEU: Kuka, Q3-Zahlen

07:00 DEU: Varta, Q3-Zahlen

07:30 DEU: Symrise, Q3-Zahlen

07:30 DEU: Lufthansa, Q3-Zahlen

07:30 DEU: Beiersdorf, Q3-Zahlen (Call 10.30 h)

07:30 DEU: Comdirect, Q3-Zahlen

07:30 CHE: Swiss, 9Monatszahlen

07:30 FRA: Orange, Q3-Zahlen

07:30 FIN: Stora Enso, Q3-Zahlen

08:00 GBR: BP, 9Monatszahlen

08:00 SWE: Vattenfall, Q3-Zahlen

11:45 USA: Pfizer, Q3-Zahlen

12:15 USA: S&P Global, Q3-Zahlen

12:45 USA: Merck & Co, Q3-Zahlen

13:00 USA: Kellogg, Q3-Zahlen

13:00 USA: General Motors, Q3-Zahlen

14:00 DEU: Deutsche Börse, Call zu den Q3-Zahlen

18:00 FRA: L'Oreal, Q3-Umsatz

21:05 USA: Mattel, Q3-Zahlen

21:05 USA: Mondelez, Q3-Zahlen

21:15 USA: Allstate, Q3-Zahlen

21:20 USA: AMD, Q3-Zahlen

22:00 DEU: Morphosys, Q3-Zahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DEU: BaFin, Jahreskonferenz, Bonn

ITA: Pirelli, Q3-Zahlen

USA: Amgen, Q3-Zahlen

USA: Corning, Q3-Zahlen

USA: Mastercard, Q3-Zahlen

USA: Conoco Phillips, Q3-Zahlen

USA: Electronic Arts, Q2-Zahlen

USA: Edison, Q3-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

00:30 JPN: Verbraucherpreise 10/19

08:30 FRA: Verbrauchervertrauen 10/19

09:00 ESP: Einzelhandelsumsatz 09/19

12:00 IRL: Einzelhandelsumsatz 09/19

15:00 USA: Schwebende Hausverkäufe 09/19

15:00 USA: Verbrauchervertrauen 10/19

SONSTIGE TERMINE

09:00 DEU: Medien-Roundtable der Chinesischen Handelskammer in Deutschland (CHKD) zu chinesischen Investitionen in Deutschland und Europa, Berlin

09:30 DEU: Strafprozess wegen Steuerhinterziehung (Cum-Ex) - 10. Verhandlungstag

10:00 DEU: OLG Celle verhandelt über die Berufung gegen ein Urteil zur Klage des Autobahnkonsortiums A1 mobil gegen die Bundesrepublik Deutschland, Celle

10:00 DEU: Pressegespräch Unternehmensverband Hafen Hamburg zu aktueller Situation und Perspektiven für den Hafen Hamburg, Hamburg

10:15 DEU: Finanzmarktkonferenz Deutsche Bundesbank: "Nachhaltige Finanzen - ein Game Changer für unser Finanzsystem?" u.a. mit Bundesbank-Präsident Jens Weidmann, Bundesfinanzminister Olaf Scholz, Frankfurt

11:00 DEU: Pk Weltspartag 2019 - Vorstellung des Vermögensbarometers, Berlin

11:00 SAF: Volkswagen startet eGolf-Pilotprojekt in Afrika

14:00 DEU: Oberlandesgericht verkündet Entscheidung zu Schadenersatz-Urteilen gegen Porsche SE im Zusammenhang mit dem VW-Dieselskandal, Stuttgart

16:00 DEU: Digitalkonferenz Digital X mit Internet-Gründer Tim Berners-Lee und Wikipedia-Gründer Jimmy Wales, Köln

DEU: Bund Deutscher Versicherungskaufleute (VdK) verklagt Check 24 - mündliche Verhandlung. Der Verband wirft dem Onlinemakler vor, mit Jubiläumsrabatten für den Abschluss von Versicherungsverträgen gegen die gesetzlichen Vorschriften verstoßen zu haben. München

MITTWOCH, DEN 30. OKTOBER 2019

TERMINE UNTERNEHMEN

05:15 GBR: Standrad Chartered, Q3-Zahlen

06:30 NLD: Airbus Group, Q3-Zahlen

06:45 DEU: TAG Immobilien, Q3-Zahlen

07:00 DEU: Deutsche Bank, Q3-Zahlen

07:00 DEU: Fuchs Petrolub, Q3-Zahlen

07:00 DEU: Klöckner & Co, Q3-Zahlen

07:00 AUT: OMV, Q3-Zahlen

07:00 CHE: Credit Suisse, Q3-Zahlen

07:00 CHE: Clariant, Q3-Umsatz

07:00 ESP: Banco Santander, Q3-Zahlen

07:00 JPN: Sony, Halbjahreszahlen

07:00 FRA: Essilor-Luxottica, Q3-Umsatz

07:05 DEU: DWS, Q3-Zahlen

07:15 DEU: Grenke, Q3-Zahlen

07:15 DEU: Dic Asset, Q3-Zahlen

07:30 AUT: Erste Group Bank, Q3-Zahlen

07:30 DEU: RIB Software, Q3-Zahlen

07:30 DEU: Bayer, Q3-Zahlen

07:30 DEU: Drägerwerk, Q3-Zahlen (endgültig)

07:30 DEU: Volkswagen, 9Monatszahlen

07:30 DEU: Krones, Q3-Zahlen

08:00 FRA: Total, Q3-Zahlen

08:00 SWE: Svenska Cellulosa, Jahreszahlen

11:20 USA: General Electric, Q3-Zahlen

13:00 GBR: GlaxoSmithKline, Q3-Zahlen

18:00 PRT: EDP, Q3-Zahlen

21:05 USA: Facebook, Q3-Zahlen

21:05 USA: Starbucks Corporation, Q4-Zahlen

21:00 USA: Cree, Q1-Zahlen

21:30 USA: Apple, Q4-Zahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DEU: Intershop, Q3-Zahlen

DEU: PSI Software, Q3-Zahlen

ESP: Iberdrola, Q3-Zahlen

ESP: Ferrovial, Q3-Zahlen

ITA: Mediaset, Q3-Zahlen

USA: CME Group, Q3-Zahlen, usa

USA: Moody's, Q3-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

DEU: DIW-Konjunkturbarometer

00:30 JPN: Einzelhandelsumsatz 09/19

07:30 FRA: BIP Q3/19 (vorläufig)

08:45 FRA: Konsumausgaben 09/19

09:00 DEU: Verbraucherpreise Sachsen 10/19

09:00 AUT: BIP Q3/19 (vorläufig)

09:00 ESP: Verbraucherpreise 10/19 (vorläufig)

09:55 DEU: Arbeitslosenzahlen 10/19

10:00 DEU: Verbraucherpreise Brandenburg, Hessen, Bayern 10/19

10:00 ITA: Verbrauchervertrauen 10/19

10:30 DEU: Verbraucherpreise Nordrhein-Westfalen 10/19

11:00 EUR: Wirtschaftsvertrauen 10/19

11:00 EUR: Industrievertrauen 10/19

11:00 EUR: Verbrauchervertrauen 10/19 (endgültig)

12:00 PLD: Industrieproduktion 09/19

12:00 PLD: Einzelhandelsumsatz 09/19

14:00 DEU: Verbrauchervertrauen 10/19 (vorläufig)

15:00 BEL: BIP Q3/19 (vorläufig)

13:15 USA: ADP-Beschäftigung 10/19

13:30 USA: BIP Q3/19 (vorab)

13:30 USA: Privater Konsum Q3/19 (vorab)

19:00 USA: FOMC Zinsentscheid (Pk 19.30h)

SONSTIGE TERMINE

09:00 DEU: 11. "Deutsches Wirtschaftsforum" der Wochenzeitung "Die Zeit", Frankfurt

09:30 DEU: Strafprozess wegen Steuerhinterziehung (Cum-Ex) - 11. Verhandlungstag

10:00 DEU: Fortsetzung Zivilprozess um Neckermann-Pleite aus dem Jahr 2012 mit einem Verkündungstermin (wahrscheinlich Urteil), Frankfurt

10:30 DEU: Fortsetzung Zivilprozess um die Übernahme der Postbank durch die Deutsche Bank, Köln

GBR: NOAH Conference, Führungskräfte aus über 600 europäischen Top-Tech-Unternehmen treffen auf über Investoren und B2B-Experten. Das Programm umfasst zahlreiche Keynotes, Unternehmenspräsentationen sowie Paneldiskussionen.

London

DONNERSTAG, DEN 31. OKTOBER 2019

TERMINE UNTERNEHMEN

00:40 KOR: Samsung, Q3-Zahlen (endgültig)

07:00 DEU: Nemetschek, Q3-Zahlen

07:00 DEU: Delivery Hero, Q3-Zahlen (Call 8.00 h)

07:00 DEU: Rational, Q3-Zahlen

07:00 CHE: Geberit, Q3-Zahlen

07:00 CHE: Swiss Re, 9Monatszahlen

07:00 FRA: Safran, Q3-Zahlen

07:00 FRA: BNP Paribas, Q3-Zahlen

07:00 NLD: ING Groep, Q3-Zahlen

07:00 DNK: Carlsberg, Q3-Zahlen

07:15 CHE: Swisscom, Q3-Zahlen

07:15 FRA: Air France-KLM, Q3-Zahlen

07:20 ESP: BBVA, Q3-Zahlen

07:30 DEU: Befesa, Q3-Zahlen

07:30 DEU: Schaltbau Holding, Q3-Zahlen

07:30 FRA: Sanofi, Q3-Zahlen

08:00 DEU: Zalando, Q3-Zahlen

08:00 GBR: Shell, Q3-Zahlen

08:00 GBR: International Airlines Group (IAG), Q3-Zahlen

08:00 GBR: Lloyds Banking Group, Q3-Zahlen

08:00 GBR: BT Group

08:00 ESP: Repsol, Q3-Zahlen

08:00 JPN: Nintendo, Halbjahreszahlen

13:00 GBR: Fiat Chrysler Automobiles, Q3-Zahlen

14:00 DEU: Hochtief, Q3-Zahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DEU: Audi, Q3-Zahlen

DEU: DMG Mori, Q3-Zahlen

ESP: CaixaBank, Q3-Zahlen

FIN: Outokumpu, Q3-Zahlen

USA: Cigna, Q3-Zahlen

USA: International Paper, Q3-Zahlen

USA: Dupont, Q3-Zahlen

USA: Intercontinental Exchange, Q3-Zahlen

USA: Bristol Myers Squibb, Q3-Zahlen

USA: Kraft Heinz, Q3-Zahlen

USA: Pinterest, Q3-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

JPN: BoJ Zinsentscheid

00:50 JPN: Industrieproduktion 09/19 (vorläufig)

01:01 GBR: GfK Verbrauchervertrauen 10/19

02:00 CHN: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 10/19

06:00 JPN: Wohnungsbaubeginne 09/19

08:45 FRA: Verbraucherpreise 10/19 (vorläufig)

09:00 ESP: BIP Q3/19 (vorläufig)

11:00 EUR: BIP Q3/19 (vorab)

11:00 ITA: Verbraucherpreise 10/19 (vorläufig)

11:00 BEL: Arbeitslosenquote 09/19

11:00 EUR: Verbraucherpreise 10/19 (vorläufig)

12:00 ITA: BIP Q3/19 (vorläufig)

13:30 USA: Private Einkommen und Ausgaben 09/19

13:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

14:45 USA: MNI Chicago PMI 10/19

SONSTIGE TERMINE

09:00 DEU: Konferenz: "Die zukünftige Geldpolitik im Euroraum: Neubeginn oder weiter wie gehabt?", Frankfurt

09:30 DEU: Strafprozess wegen Steuerhinterziehung (Cum-Ex) - 12. Verhandlungstag

10:30 DEU: Pk Bankhaus Metzler: "Investment-Strategie Oktober 2019", Frankfurt

11:00 DEU: Landgericht München I verkündet Urteil im Zivilprozess um gekaufte Internet-Bewertungen

FREITAG, DEN 1. NOVEMBER 2019

TERMINE UNTERNEHMEN

07:30 DNK: Novo Nordisk, 9Monatszahlen

08:00 DNK: Danske Bank, Q3-Zahlen

12:30 USA: ExxonMobil, Q3-Zahlen

13:30 USA: Chevron Corporation, Q3-Zahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

USA: Colgate-Palmolive, Q3-Zahlen

USA: AbbVie, Q3-Zahlen

USA: Pkw-Absatz 10/19

TERMINE KONJUNKTUR

00:30 JPN: Arbeitslosenquote 09/19

01:30 JPN: Jibun PMI Verarbeitendes Geerbe 10/19 (endgültig)

02:45 CHN: Caixin PMI Verarbeitendes Gewerbe 10/19

10:30 GBR: PMI Vearbeitendes Gewerbe 10/19

13:30 USA: Arbeitsmarktbericht 10/19

14:45 USA: Markit PMI Verarbeitendes Gewerbe 10/19 (endgültig)

15:00 USA: ISM Verarbeitendes Gewerbe 10/19

15:00 USA: Bauinvestitionen 09/19

EUR: Moody's Ratingergebnis Estland

EUR: S&P Ratingergebnis Tschechien

EUR: Fitch Ratingergebnis Türkei

EUR: DBRS Ratingergebnis Grichenland

MONTAG, DEN 4. NOVEMBER 2019

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 DEU: Siemens Healthineers, Q4-Zahlen

07:30 DEU: Telefonica Deutschland, Q3-Zahlen

08:00 IRL: Ryanair, Halbjahreszahlen

10:00 DEU: Pressekonferenz zum Medientag bei «thyssenkrupp Marine Systems» mit Ministerpräsident Daniel Günther an Bord der Fregatte «Sachsen-Anhalt»

22:30 USA: Uber, Q3-Zahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DEU: Hypoport, Q3-Zahlen (detailliert)

DEU: Monatszahlen zu den Auto-Neuzulassungen in Deutschland

DEU: VW-Tochter Traton, Q3-Zahlen

DEU: Volkswagen Produktionsstart für das Elektroauto ID.3

ITA: Ferrari, Q3-Zahlen

NLD: PostNL, Q3-Zahlen

USA: Under Armour, Q3-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

09:45 ITA: Markit-Einkaufsmanagerindex Industrie 10/19

09:50 FRA: Markit-Einkaufsmanagerindex Industrie 10/19 (2. Veröffentlichung)

09:55 DEU: Markit-Einkaufsmanagerindex Industrie 10/19 (2. Veröffentlichung)

10:00 EUR: Markit-Einkaufsmanagerindex Industrie 10/19 (2. Veröffentlichung)

16:00 USA: Auftragseingang 09/19

DIENSTAG, DEN 5. NOVEMBER 2019

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 CHE: Adecco, Q3-Zahlen

07:00 DEU: Evonik,Q3-Zahlen

07:00 DEU: Vonovia, Q3-Zahlen (9.30 h Call)

07:00 NLD: DSM, Q3-Zahlen

07:30 DEU: Hugo Boss, Q3-Zahlen (detailliert)

07:30 DEU: Pfeiffer Vacuum, Q3-Zahlen

07:30 ESP: Siemens Games, Q4-Zahlen

07:30 ESP: Telefonica, Q3-Zahlen

08:00 GBR: AB Foods, Q4-Zahlen

08:00 GBR: Imperial Brands Q4-Zahlen

09:00 ESP: Endesa, Q3-Zahlen

17:45 DEU: Alstria Office Reit AG, Q3-Zahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DEU: Hellofresh, Q3-Zahlen (detailliert)

DEU: Schaeffler, Q3-Zahlen

ITA: Intesa Sanpaolo, Q3-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

11:00 EUR: Erzeugerpreise 09/19

14:30 USA: Handelsbilanz 09/19

15:45 USA: Markit PMI 10/19 (2. Veröffentlichung)

16:00 USA: ISM-Index Dienstleistungen 10/19

SONSTIGE TERMINE

09:00 DEU: BGH klärt in zwei Fällen: Können Autokäufer ihren Darlehensvertrag mit der Bank noch Jahre später widerrufen?

10:00 DEU: Bundesverfassungsgericht verkündet Urteil zur Rechtmäßigkeit von Hartz-IV-Sanktionen

MITTWOCH, DEN 6. NOVEMBER 2019

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 CHE: Barry Callebaut, Jahreszahlen

07:00 DEU: Brenntag, Q3-Zahlen

07:00 DEU: Fraport, Q3-Zahlen

07:00 DEU: Norma, Q3-Zahlen

07:00 DEU: TLG Immobilien, Q3-Zahlen

07:00 FRA: Alstom, Halbjahreszahlen

07:00 FRA: Societe Generale, Q3-Zahlen

07:00 NLD: Ahold Delhaize, Q3-Zahlen

07:30 DEU: Adidas, Q3-Zahlen

07:30 DEU: BMW, Q3-Zahlen (10.00 Call)

07:30 DEU: Axel Springer, Q3-Zahlen

07:30 DEU: Hannover Rück Q3-Zahlen

07:30 DEU: Wirecard, Q3-Zahlen

07:30 GBR: Dialog Semiconductor, Q3-Zahlen

08:00 AUT: Verbund, Q3-Zahlen

08:00 GBR: Marks & Spencer, Halbjahreszahlen

08:00 LUX: RTL, Q3-Zahlen

09:00 DEU: Bertelsmann, Q3-Zahlen

10:00 DEU: Chemieverband VCI Pk zur Branchenkonjunktur Q3/2019

10:00 DEU: Maschinenbau Auftragseingang 09/10

18:00 DEU: Freenet, Q3-Zahlen

23:00 USA: Qualcomm, Q4-Zahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

AUT: Andritz, Q3-Zahlen

AUT: Voestalpine, Q2-Zahlen

DEU: Heidelberger Druckmaschinen, Q2-Zahlen

DEU: KfW, Q3-Zahlen

DEU: Süss Microtec, Q3-Zahlen

FRA: Axa, Q3-Umsatz

ITA: Banca Montei dei Paschi di Siena, Q3-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

01:30 JPN: Jibun Bank PMI Dienste 10/19 (endgültig)

08:00 DEU: Auftragseingang Industrie 09/19

09:00 ESP: Industrieproduktion 09/19

10:00 EUR: Konferenz zur EZB-Bankenaufsicht unter anderem mit mit EZB-Vizepräsident Luis de Guindos und dem Chef der EZB-Bankenaufsicht, Andrea Enria

09:45 ITA: Markit PMI Dienste 10/19

09:50 FRA: Markit PMI Dienste 10/19 (2. Veröffentlichung)

09:55 DEU: Markit PMI Dienste 10/19 (2. Veröffentlichung)

10:00 EUR: Markit PMI Dienste 10/19 (2. Veröffentlichung)

11:00 EUR: Einzelhandelsumsatz 09/19

14:30 USA: Produktivität Q3/19

14:30 USA: Lohnstückkosten Q3/19

SONSTIGE TERMINE

10:30 DEU: Fortsetzung Zivilprozess um die Übernahme der Postbank durch die Deutsche Bank

13:00 DEU: Erster Tag des Automobilwoche Kongresses 2019 unter anderem mit mit Audi-Chef Bram Schot

16:00 DEU: Jahrestagung des Bundes Ökologische Lebensmittelwirtschaft e.V. (BÖLW)

DONNERSTAG, DEN 7. NOVEMBER 2019

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 DEU: Deutsche Telekom, Q3-Zahlen

07:00 DEU: HeidelbergCement, Q3-Zahlen (Call 10.00 h)

07:00 DEU: Commerzbank, Q3-Zahlen (10.30 h Call)

07:00 DEU: Siemens, Jahreszahlen (Pressekonferenz)

07:00 AUT: S&T, Q3-Zahlen

07:00 BEL: Solvay, Q3-Zahlen

07:30 DEU: Rheinmetall, Q3-Zahlen

07:30 DEU: Dürr AG, Q3-Zahlen

07:30 DEU: Munich Re, Q3-Zahlen

07:30 DEU: Fielmann, Q3-Zahlen

07:30 DEU: Lufthansa, Q3-Zahlen

07:30 DEU: Scout24, Q3-Zahlen

07:30 DEU: Koenig & Bauer AG, Q3-Zahlen

07:30 DEU: Deutz, Q3-Zahlen

07:30 SWE: Skanska, Q3-Zahlen

07:45 DEU: Compugroup Medical, Q3-Zahlen

08:00 DEU: ProSiebenSat.1, Q3-Zahlen

08:00 GBR: National Grid, Halbjahreszahlen

08:00 GBR: Sainsbury, Halbjahreszahlen

08:00 GBR: Tate & Lyle, Halbjahreszahlen

09:00 DEU: Bertelsmann, Q3-Zahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DEU: Xing, Q3-Zahlen

DEU: BayWa, Q3-Zahlen

DEU: Hawesko, Q3-Zahlen

DEU: Jungheinrich, Q3-Zahlen

DEU: SLM Solutions, 9Monatszahlen

DEU: Westwing Group, Q3-Zahlen

DEU: PNE Wind, Q3-Zahlen

DUE: SMA, Q3-Zahlen

DEU: Hamborner Reit, Q3-Zahlen

DEU: Wacker Neuson, Q3-Zahlen

DNK: Vestas, Q3-Zahlen

ESP: ACS, Q3-Zahlen

ESP: Amadeus IT, Q3-Zahlen

FRA: Legrand, Q3-Zahlen, Limoges

FRA: Sodexo, Jahreszahlen

FRA: Engie, Q3-Zahlen, La Défense

FRA: Veolia Environnement, Q3-Zahlen

GBR: Aston Martin, Q3-Zahlen, Gaydon

ITA: Leonardo Finmeccanica, Q3-Zahlen

ITA: Telecom Italia, Q3-Zahlen

ITA: De Longhi, Q3-Zahlen

ITA: UniCredit, Q3-Zahlen

ITA: Assicurazioni Generali, Q3-Zahlen

LUX: SAF Holland, Q3-Zahlen

LUX: ArcelorMittal, Q3-Zahlen

NLD: Euronext, Q3-Zahlen

USA: Walt Disney, Q4-Zahlen

USA: Air Products & Chemicals, Q4-Zahlen

USA: Activision Blizzard, Q3-Zahlen

USA: GoPro, Q3-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

06:30 NLD: Verbraucherpreise 10/19

08:00 DEU: Industrieproduktion 09/19

10:00 ITA: Einzelhandelsumsatz 09/19

11:00 EUR: EU-Kommission Wirtschaftsausblick

12:00 IRL: Verbraucherpreise 10/19

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

21:00 USA: Konsumentenkredite 09/19

SONSTIGE TERMINE

DEU: 13. Transatlantische Jahreswirtschaftskonferenz, mit Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier, Berlin

09:00 DEU: Zweiter Tag des Automobilwoche Kongresses 2019, Berlin

BEL: Treffen der Euro-Finanzminister, Brüssel

10:00 DEU: Risikomanagement-Konferenz Union Investment, Mainz

10:30 DEU: Handelsverband Deutschland Pk zum Weihnachtsgeschäft, Berlin

