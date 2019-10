++ GBP der am besten abschneidende Devisenkurs der letzten Zeit ++ EU wohl bereit, Brexit-Aufschub bis zum 31. Januar 2020 zu gewähren ++ Mögliche nächste Schritte: Johnsons Deal oder Neuwahlen ++Während die aktuelle Woche erneut von Brexit-Schlagzeilen geprägt war, scheinen sich die Märkte nach den wilden Schwankungen der Vorwochen insgesamt zu konsolidieren. In dieser Analyse werden wir uns mit dem aktuellen Stand befassen und uns darauf konzentrieren, was in Zukunft für GBP-Währungspaare ausschlaggebend sein könnte. Das Pfund konnte im vergangenen Monat kräftig zulegen, wobei die Währungspaare GBPJPY und GBPCHF am stärksten zulegten. Quelle: Bloomberg Die Nachricht, dass die EU eine weitere Verlängerung der Frist nach Artikel 50 gewähren würde, sollte nicht allzu überraschend sein, denn die jüngste Ablehnung von Johnsons Brexit-Zeitplan im britischen Parlament bedeutet, dass ein Austritt zum vorherigen Stichtag am 31. Oktober so gut ...

