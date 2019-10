Tagesausblick für 25.10.: DAX zieht weiter an. Tesla, Daimler und Twitter im Fokus!

Richard Pfadenhauer,

Es war die letzte Notenbank-Sitzung unter EZB-Präsident Mario Draghi. Überraschungen hielt sie nicht bereit. Auf absehbare Zeit wird es keine Veränderung der Geldpolitik geben und die Zinsen somit niedrig bleiben. So richtete sich der Fokus vieler Anleger heute auf Unternehmensdaten. Ein großer Teil der Konzerne konnte die Anleger heute positiv überraschen. BASF, Daimler, Siltronic und selbst Tesla überraschten. So schloss der DAX mit einem neuen Jahresschloss bei 12.870 Punkten. Der EuroStoxx50 konnte dem DAX-Tempo zwar nicht folgen setzte jedoch ebenfalls den Aufwärtstrend fort. Den S&P500 Index trennen nur noch wenige Punkte vom Allzeithoch.

Am Anleihenmarkt blieb es ruhig. Die Edelmetalle legten mehrheitlich etwas zu. Gold erreichte die Marke von 1.500 US-Dollar pro Feinunze. Öl hat das Septembergap gestern geschlossen. Der Preis für ein Barrel Brent Crude knackte bei 60,70 US-Dollar eine wichtige Widerstandsmarke. Der Euro/US-Dollar-Kurs setzte den Konsolidierungskurs fort und gab auf 1,11 US-Dollar nach.

Unternehmen im Fokus

BASF verbuchte zwar einen Umsatzrückgänge im dritten Geschäftsquartal. Die Marktteilnehmer hatten allerdings mit schwächeren Ergebnissen gerechnet. Daimler fuhr zurück in die schwarzen Zahlen. Heute zählten die beiden Titel zu den stärksten im DAX. In der zweiten Reihe sorgten ebenfalls Quartalszahlen für enscheidende Impulse. So führten die Aktien von Kion und Siltronic die Gewinnerliste im MDAX an. Airbus wurde von einem Großauftrag aus den USA beflügelt. ThyssenKrupp bestätigte heute den Ausbruch über das Septemberhoch. Unter den Sektoren fielen vor allem Halbleiter- und Biotechnologie-Werte mit überdurchschnittlichen Zugewinnen auf. Schwach präsentierten sich derweil erneut Immobilienaktien wie Deutsche Wohnen und Grand City Property. Puma verlor trotz Prognoseanhebung und Nokia revidierte die Prognose und streicht die Dividende. Die Aktie verlor daraufhin ein Viertel.

Tesla meldete für das abgelaufene Quartal einen Gewinn. Die Aktie legte daraufhin zweistellig zu. Microsoft und PayPal können angetrieben von guten Zahlen ebenfalls zulegen. Twitter stürzt derweil nach enttäuschenden Zahlen ab.

Morgen melden unter anderem Anheuser Busch, GEA Group, Lafarge, MTU Aero Engines, Renault und Verizon (finale) Zahlen zum abgelaufenen Geschäftsquartal.

Wichtige Termine

Deutschland - Gfk-Konsumklimaindex für November

Deutschland - Ifo-Geschäftsklimaindex für Deutschland, Oktober

USA - Uni Michigan Verbrauchervertrauen, Oktober

Charttechnischer Ausblick

Widerstandsmarken: 13.100/13.280 Punkte

Unterstützungsmarken: 12.500/12.600/12.780 Punkte

Nach einer starken Eröffnung pendelte sich der DAX im Tagesverlauf im Bereich von 12.870 Punkten ein. Die nächste größere Hürde liegt bei 13.000 Punkten. Wie in den zurückliegenden Tagen mehrfach angesprochen, hat das Momentum jedoch spürbar nachgelassen. Unterstützung findet der Index aktuell bei 12.780 Punkte. Unterhalb dieser Marke droht ein Rücksetzer bis 12.500/12.600 Punkte.

DAX in Punkten; 4-Stundenchart (1 Kerze = 4 Stunde)

Betrachtungszeitraum: 31.07.2019 - 24.10.2019. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

DAX in Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche)

Betrachtungszeitraum: 25.10.2014 - 24.10.2019. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

Inline-Optionsscheine auf den DAX

Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Untere Knock-out Barriere in Pkt. Obere Knock-out Barriere in Pkt. Finaler Bewertungstag DAX HX90E0 2,67 11.200 13.100 19.12.2019 DAX HZ301E 3,77 11.400 13.200 19.12.2019

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 24.10.2019; 17:33 Uhr

Informationen rund um die Funktionsweise von Inline-Optionsscheinen und zahlreichen anderen Produkten finden Sie hier bei onemarkets Wissen.

