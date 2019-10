In Kooperation mit http://www.businessinsider.de , einem Medium des Springer Verlags. Siehe auch http://www.finanzen.at . 24.10. 15:55: In eigener Sache: Business Insider produziert Dokumentarfilm über den Aufstieg und Fall von WeworkBusiness Insider und Campfire produzieren einen Dokumentarfilm über den Aufstieg und Fall von Wework.Der Fall Wework zeigt, was passiert, wenn die Gier im Silicon Valley überschä ...>> Artikel lesen 24.10. 15:35: Musik-Tapete, Karibik-Sand, Trampolin-Raum: 19 verrückte Fakten über Bill Gates 112 Millionen Euro teure Luxus-VillaDer pensionierte Microsoft-Gründer Bill Gates (63) kann sich als einer der reichsten Männer der Welt mit einem Vermögen von 105 Milliarden Dollar praktisch alles leisten. Und ...

Den vollständigen Artikel lesen ...