BERLIN (Dow Jones)--Die große Koalition hat ihre Pläne fallen gelassen, bereits zum 1. Januar 2020 mit verschärften Bestimmungen die Nutzung so genannter "Share Deals" im Immobilienbereich zu erschweren. Die Koalitionsfraktionen hätten nun "die Umsetzung einer effektiven und rechtssicheren Lösung im ersten Halbjahr 2020" vereinbart, erklärten die Finanzsprecher von SPD- und Unions-Fraktion, Lothar Binding und Antje Tillmann.

"Wir haben uns darauf geeinigt, dass das Gesetzgebungsverfahren zur Eindämmung der Share Deals bei der Grunderwerbsteuer nicht in dieser Woche abgeschlossen werden kann und die Neuregelung somit nicht am 1. Januar 2020 in Kraft treten, aber im ersten Halbjahr 2020 zum Abschluss gebracht wird", teilten sie mit. Die Koalitionsfraktionen wollten in den nächsten Wochen Lösungen finden, mit denen das im Koalitionsvertrag vereinbarte Ziel einer effektiven und rechtssicheren gesetzlichen Regelung im ersten Halbjahr 2020 erreicht werden könne.

Zuvor hatte es sowohl in der ersten Lesung im Bundestags-Plenum als auch in einer Expertenanhörung dazu erhebliche Kritik an dem von Finanzminister Olaf Scholz (SPD) ausgearbeiteten Gesetzentwurf gegeben. "Die bisherigen Beratungen haben gezeigt, dass eine Prüfung erforderlich ist", räumten Binding und Tillmann deshalb ein. Die Koalitionsfraktionen seien sich aber im Ziel einig, die Gestaltungen zur Umgehung der Grunderwerbsteuer durch Share Deals zu unterbinden.

Derzeit können Unternehmen die fällige Grunderwerbsteuer beim Kauf einer Immobilie oder eines Grundstücks umgehen, wenn diese zuerst an eine Gesellschaft übertragen werden - und danach nicht das Objekt den Besitzer wechselt, sondern nur ein Gesellschaftsanteil unter 95 Prozent. Nach dem Gesetzentwurf von Scholz sollte diese Grenze ab 2020 aber auf 90 Prozent sinken, und die Beteiligung sollte erst nach zehn anstatt wie derzeit fünf Jahren auf 100 Prozent erhöht werden können. Die Experten hatten jedoch gewarnt, die Steuervermeidung werde dadurch nur etwas schwieriger, während aber negative Folgen für die Wirtschaft zu befürchten seien.

