Linz (pta028/24.10.2019/17:45) - Wien, 24. Oktober 2019 - Die S&T AG (ISIN: AT0000A0E9W5, WKN: A0X9EJ, Börsenkürzel: SANT) hat heute einen Vertrag zum Kauf der AIS Automation GmbH in Dresden mit der Meyer Burger (Germany) GbmH unterzeichnet. Der vereinbarte Kaufpreis beträgt rund EUR 13 Millionen und umfasst die Übernahme sämtlicher Unternehmensbereiche sowie der etwa 140 Mitarbeiter von AIS. Die Transaktion steht unter dem Vorbehalt der kartellrechtlichen Genehmigung in Deutschland und soll Ende November 2019 vollzogen werden.



Für die S&T AG ist die Übernahme ein weiterer strategischer Schritt zum Ausbau ihres IoT Solutions-Geschäftes im Bereich Industrie 4.0 und erweitert die entsprechenden Software-Kompetenzen und -Kapazitäten der S&T Gruppe. AIS ist ein Softwareunternehmen, das sich seit über 25 Jahren auf die Entwicklung innovativer und flexibler Softwarelösungen im Bereich der Automatisierungstechnik spezialisiert hat und 2018 bei rund EUR 12 Mio. Umsatz wertsteigernde Gewinnmargen im Vergleich zur S&T Gruppe erzielte. Als Anbieter für Automatisierungslösungen bietet das Unternehmen eine breite Palette an innovativen Entwicklungswerkzeugen und vertreibt seine Lösungen erfolgreich in vielfältige Branchen, wie beispielsweise die Fertigungs- und Bahntechnikindustrie.



Mit dem Zukauf erlangt die S&T ein zu ihrem derzeitigen Angebot komplementäres Produkt-und Lösungsportfolio, wie beispielsweise der IIoT-Service-Plattform "Equipment Cloud" von AIS, welches das eigene IoT Software Framework "SUSiEtec" ergänzen wird.



Hannes Niederhauser, CEO der S&T AG: "Ich freue mich, dass wir mit dem Zukauf der AIS einen hoch-synergetischen Deal abschließen konnten. Das Portfolio passt ideal in unser heutiges IoT- Software- und Services-Angebot für IoT und Industrie 4.0. Die erworbenen Software-Produkte und hoch qualifizierten Ingenieure der AIS werden unser IoT Solutions-Geschäft wesentlich verstärken. Damit ergeben sich für uns hohe Synergien und Cross-Selling Potentiale in die gesamte S&T Gruppe."



Über die S&T AG Der Technologiekonzern S&T AG (www.snt.at, ISIN AT0000A0E9W5, WKN A0X9EJ, SANT) ist mit rund 4.800 Mitarbeitern und Niederlassungen in mehr als 25 Ländern weltweit präsent. Als Systemhaus ist das im TecDAX® und SDAX® an der Deutschen Börse gelistete Unternehmen einer der führenden Anbieter von IT-Dienstleistungen und Lösungen in Zentral- und Osteuropa. 2016 ist S&T bei der Kontron AG - einem Weltmarktführer im Bereich Embedded Computer - eingestiegen und zählt nach dieser Transaktion mit einem weiter gewachsenen Portfolio an Eigentechnologie in den Bereichen Appliances, Cloud Security, Software und Smart Energy zu den international führenden Anbietern von Industrie-4.0- bzw. Internet-of-Things-Technologie.



