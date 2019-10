Zürich (awp) - Der Schweizer Aktienmarkt hat am Donnerstag klar im Plus geschlossen und der SMI über der Marke von 10'100 Punkten. Eine Reihe erfreulicher Firmenabschlüsse aus dem In -und Ausland ermunterten die Anleger zu Käufen, sagten Händler. Bisher sei die Bilanzsaison gut verlaufen - und zwar "viel besser als befürchtet". ...

