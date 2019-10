Gut laufende Baustoffgeschäfte vor allem in Nord- und Südamerika, Europa sowie dem Nahen Osten und Afrika haben den französischen Industriekonzern Saint-Gobain weiter angetrieben. Gegenwind etwa aus der Autobranche in der Sparte für Spezialanwendungen (High Performance Solutions) konnte ausgeglichen werden.

Der Umsatz stieg in den ersten neun Monaten des Jahres um 4,3 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum auf 32,5 Milliarden Euro, wie der Konzern am Donnerstag nach Börsenschluss in Courbevoie mitteilte. Bei den Zielen für das Gesamtjahr sieht sich der Konzern auf Kurs./jha/he

