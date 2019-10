Facebook sollte keine Kryptowährung starten dürfen. Die US-Politik geht bisher noch immer nicht konsequent genug gegen die Online-Plattform vor.

Eigentlich hätte es eine Charmeoffensive werden sollen. Am Dienstag, dem Tag vor Mark Zuckerbergs großem Auftritt in Washington, hatte Facebook noch angekündigt, eine Milliarde Dollar zu spenden, um bezahlbare Wohnungen in San Francisco zu fördern. Auch teilte der Konzern mit, iranische und russische Netzwerke auf der Fotoplattform Instagram aufgedeckt und entfernt zu haben - eigentlich ein großer Fortschritt, nachdem vor der Präsidentschaftswahl 2016 Akteure aus Russland ungehindert US-Wahlkampfwerbung schalten konnten.

Doch die Abgeordneten des demokratisch geführten Finanzausschusses hatten am Mittwoch vor allem Kritik und Häme für den 35-Jährigen übrig, der Facebook von einem Studentenprojekt zum größten sozialen Netzwerk der Welt gemacht hat. Zuckerberg wurde von den Politikern als profitmaximierender Lügner dargestellt, der sich um das Wohl seiner Mitarbeiter nicht kümmere - und um das Wohl der Welt schon gar nicht.

Dass Politiker beider Parteien einen der erfolgreichsten Unternehmer des Landes so stark in die Schranken weisen, ist ein längst überfälliger Schritt. Und es ist eine klare Warnung an andere Unternehmer und Unternehmen nicht nur aus dem Technologiesektor: Das hohe Gut des Vertrauens ist schnell verspielt, und es ist gefährlich, Politik und Regulierer so gegen sich aufzubringen.

Bei seinem derzeit ambitioniertesten Projekt, der Einführung der Kryptowährung Libra, hätte Zuckerberg einen Vertrauensvorschuss dringend nötig. Schließlich muss dies von einer ganzen Reihe Regulierer genehmigt werden. Libra soll im Idealfall überall auf der Welt ...

