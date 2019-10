Der Eurozone-Leitindex EuroStoxx 50 ist am Donnerstag nur denkbar knapp an einem neuen Jahreshoch gescheitert.London - Der Eurozone-Leitindex EuroStoxx 50 ist am Donnerstag nur denkbar knapp an einem neuen Jahreshoch gescheitert. Vor allem die erfreulichen Quartalsberichte von Daimler und BASF sowie ein Grossauftrag für Airbus sorgten für Rückenwind. Die drei Schwergewichte zählten zu den größten Gewinnern im EuroStoxx 50. Diesem fehlten in der Tagesspitze lediglich vier Punkte zu einem Jahreshoch.

