Geringere Kosten und die Bündelung der Produktion im Stammwerk Wolfsburg sollen dazu beitragen, dass der neue Golf als wichtigstes Modell des VW -Konzerns hinreichend Gewinn abliefert. "Der Golf gehört zum Kern dieser Marke. Wir gehen davon aus, dass er profitabel bleibt", sagte Markengeschäftsführer Ralf Brandstätter am Donnerstag. Zur Vorstellung des Golf 8 wollte er am VW-Hauptsitz noch keine konkrete Ertragsspanne nennen. Der Manager betonte aber, dass die Voraussetzungen für ein profitables Golf-Geschäft gut seien.

"Wir haben die Produktion am Standort Wolfsburg gebündelt. Damit heben wir natürlich Synergien", sagte Brandstätter. Bisher wurden Golf-Varianten auch im sächsischen Zwickau und im mexikanischen Puebla hergestellt. "Zwickau haben wir freigespielt, um dort dann E-Fahrzeuge zu bauen", erklärte der Markenchef zum Umbau des Werks, in dem ab November das Elektromodell ID.3 gefertigt wird. Danach wird der Golf nur noch in Wolfsburg und im chinesischen Foshan gebaut.

Derzeit plant VW im Stammwerk mit einer maximalen Kapazität von 450 000 Golf 8, die gesamte Stückzahl soll bei etwa 800 000 liegen. Im Jahr 2018 waren in Wolfsburg rund 320 000 Exemplare der jetzt auslaufenden 7er Version gefertigt worden. "Wir haben eine gute Balance gefunden", sagte Brandstätter zur Frage, ob die Beschränkung auf Wolfsburg und Foshan zu den Absatzerwartungen beim Golf 8 passe.

Konzernchef Herbert Diess sagte, das Auto solle in der Kompaktklasse führend sein: "Von einem neuen Golf wird in der gesamten Automobilindustrie erwartet, dass er den Maßstab setzt." Der Wagen ist laut Kernmarken-Produktionschef Andreas Tostmann "deutlich komplexer als sein Vorgänger" - dennoch habe man zum Beispiel die Fertigungszeit im Schnitt um rund eine Stunde senken können./jap/DP/he

