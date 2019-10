Das von SpaceX geplante Breitbandinternet per Satellit soll schon Mitte 2020 an den Start gehen. Elon Musk hat schon eine Twitter-Nachricht über den Starlink-Dienst verschickt. Im Mai hatte die US-Raumfahrtfirma SpaceX die ersten 60 Satelliten für das geplante Satelliten-Internet ins All gebracht. SpaceX-Chef Elon Musk hat am Dienstag nach eigenen Angaben schon eine Twitter-Nachricht über einen der Starlink genannten Satelliten verschickt. Jetzt hat SpaceX-President und COO Gwynne Shotwell US-Medien gesagt, dass ein Satelliten-Internet-Angebot schon Mitte 2020 an den ...

Den vollständigen Artikel lesen ...