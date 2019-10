Laut Bill Diviney, Senior Economist bei ABN AMRO, werden sich die Augen nach der EZB-Sitzung rausch auf die Fed verlagern, die am nächsten Mittwoch über ihre Geldpolitik entscheiden wird. Wichtige Zitate "Wir erwarten seit langem eine Senkung um 25 Basispunkte bei diesem Treffen, und obwohl die Preisgestaltung am Markt in den letzten Wochen stark ...

Den vollständigen Artikel lesen ...