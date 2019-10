Die Investition diene der Umsetzung eines strategischen Ziels in Form des Auf- und Ausbaus eines weltweiten Netzwerks von Tech-Unternehmen, hiess es in einer weiteren Mitteilung. Rocket Internet beabsichtige, innerhalb der nächsten zwölf Monate weitere Stimmrechte an der Gesellschaft durch Erwerb oder auf sonstige Weise ...

Den vollständigen Artikel lesen ...