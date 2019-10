Gegenwind etwa aus der Autobranche in der Sparte für Spezialanwendungen (High Performance Solutions) konnte ausgeglichen werden.Der Umsatz stieg in den ersten neun Monaten des Jahres um 4,3 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum auf 32,5 Milliarden Euro, wie Saint-Gobain am Donnerstag nach Börsenschluss in Courbevoie ...

Den vollständigen Artikel lesen ...