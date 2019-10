FORD Fiasko: Talfahrt mit Rückenwind! Einladung zum Short Setup angenommen.

Automobil-Dinosaurier Ford Motor Company (F) mit langer roter Tageskerze. Super Daytrade bei ratgeberGELD.at

Symbol:ISIN: US3453708600Minus 8,7 Prozent zeigen, dass der Motor stottert. Bei den gestrigen Earnings musste man einräumen, dass die Zukunft nicht ganz so rosig aussieht und reduzierte die erwartungen.Der Chart zeigt, dass Ford schon lange zur Talfahrt angesetzt hat, insofern waren die Quartalszahlen nur noch ein zusätzlicher Rückenwind.Die Aktie startete heute nach der Verkündung der schlechten Nachrichten mit einem deutlichen Gap nach unten in Tag. Nach der technischen Gegenreaktion erfolgte der Einstieg in Form eines Leerverkaufs.SHORT DAYTRADE F 8.76 USD, 15:52Die Gewinne wurde noch intraday mitgenommen: 1. Gewinnmitnahme: CLOSE DAYTRADE $F ⅓ 8.68 USD, 16:02 Uhr 2. Gewinnmitnahme: CLOSE DAYTRADE $F ⅓ 8.627 USD, 16:39 Uhr 3. Gewinnmitnahme: CLOSE DAYTRADE $F ⅓ 8.59 USD, 19:55 UhrAussicht:Autor: Thomas Canali besitzt aktuell keine Positionen in F.Link zum Originalbeitrag: https://ratgebergeld.at/blog/ford-fiasko-talfahrt-mit-rueckenwind-einladung-zum-short-setup-angenommen/