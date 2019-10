Herndon, Virginia (ots/PRNewswire) - CyberThursday Learning Event in Stockholm: 7. November 2019 - Teilnahme muss bestätigt werdenLearning Tree International veranstaltet am 7. November 2019 in ihrer Niederlassung in Stockholm, Schweden, einen Event mit Teilnahmebestätigung, um zu diskutieren, welche Fähigkeiten die Mitarbeiter von heute benötigen, damit sie gegen die Cyberbedrohungen von morgen geschützt sind. Den Teilnehmern wird außerdem ein skalierbares Angebot an Produkten und Dienstleistungen vorgestellt, mit dem Unternehmen durch die Entwicklung ihrer Belegschaft eine Transformation realisieren können."23 % der Führungskräfte im IT-Bereich gaben an, dass Qualifikationslücken in der Belegschaft eine schädlichere Bedrohung für die Cybersicherheit darstellen als Budgetrestriktionen.[1] Daher ist jetzt der richtige Zeitpunkt für eine offene und gründliche Diskussion über die Qualifikationslücken in der Cybersicherheit und darüber, was Unternehmen dagegen tun können", so Richard A. Spires, CEO von Learning Tree und ehemaliger CIO des US Department of Homeland Security. Richard Spires wird an der Cyber Learning-Veranstaltung in Stockholm teilnehmen, um die Notwendigkeit zu diskutieren, Cyberrisiken von der vordersten Front bis an die Spitze zu betrachten, und Cyber-Lernwege demonstrieren, die auf das NICE Cybersecurity Framework abgestimmt sind.Agenda-Themen und wichtige Branchenvertretungen:- Welche Kompetenzen werden benötigt, um die Cyberbedrohungen vonmorgen zu minimieren?- Informationssicherheitsexperte Pal Sehmi über das NICECybersecurity Framework- EC-Council (ISC)2 , CompTIA zu Cybersicherheitszertifikaten- Richard A. Spires über rollenbasierte Lernpfade, die auf das NICEFramework abgestimmt sind- Eine Demonstration der Learning Management-Plattform von LearningTree, die einen Lebenszyklus der Lernumgebung bietet, der sowohlden individuellen als auch den Unternehmensanforderungen entspricht- Cocktails und Networking im Anschluss an die Präsentationen Anmeldung mit Bestätigung der Teilnahme an dieser kostenlosen Veranstaltung unter www.LearningTree.se/7NovDie Veranstaltung wird auch live übertragen auf der Facebook-Seite von Learning Tree.Informationen zu Learning Tree InternationalLearning Tree International ist ein vertrauenswürdiger, globaler Partner, der geschäftskritische IT-Schulungen und Zertifizierungen anbietet sowie die erforderlichen Kommunikationskompetenzen und Fähigkeiten zum kritischen Denken zur Verfügung stellt, damit wichtige IT-Initiativen effektiv bereitgestellt und umgesetzt werden können. Mit über 2,5 Millionen IT- und Geschäftsleuten auf der ganzen Welt, die ihre Fähigkeiten durch die umfangreiche Bibliothek von Learning Tree mit proprietären und Partnerinhalten erweitern, spiegelt das Learning Tree-Ökosystem wider, wie Lernen in der heutigen Zeit realisiert wird und größere Wirkung erzielt als E-Learning oder Präsenzveranstaltungen allein. Aus der Zusammenarbeit mit Kunden haben sich transformative Geschäftslösungen entwickelt, um groß angelegte Initiativen zur Prozessverbesserung anzugehen.Um mehr zu erfahren, rufen Sie 1-888-THE-TREE (843-8733) an oder besuchen Sie LearningTree.se/Evolve.Pressekontakt:Staffan WindrupGeneral Manager, SchwedenLearning Tree International+46(0)8-506 668 01Staffan_Windrup@LearningTree.seTricia SacchettiVice President, Worldwide MarketingLearning Tree International+1 703 925 5552Tricia_Sacchetti@LearningTree.comWarnhinweis zu zukunftsgerichteten AussagenDie hierin enthaltenen Aussagen, die keine historischen Fakten sind,sind zukunftsgerichtete Aussagen, die auf den gegenwärtigenErwartungen und Annahmen des Managements über zukünftige Entwicklungenund deren mögliche Auswirkungen auf Learning Tree basieren. SolcheAussagen beinhalten inhärente Risiken und Unsicherheiten, von denenviele schwer vorhersehbar sind und sich im Allgemeinen außerhalb derKontrolle von Learning Tree befinden. Es kann nicht garantiert werden,dass die zukünftigen Entwicklungen, die Learning Tree betreffen, jenenentsprechen, die erwartet werden. Learning Tree weist die Leser daraufhin, dass eine Reihe von Faktoren dazu führen können, dass dietatsächlichen Ergebnisse wesentlich von denen abweichen, die insolchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck kommen, impliziertoder projiziert sind. Learning Tree übernimmt keine Verpflichtung, diehierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, umzukünftige Ereignisse, Entwicklungen oder veränderte Umständedarzustellen.[1]https://www.securitysales.com/research/tech-skills-gap-cybersecurity/Logo - https://mma.prnewswire.com/media/893689/Learning_Tree_horizontal_Logo.jpgOriginal-Content von: Learning Tree International, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/134876/4413894