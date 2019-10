"Südwest-Presse" zu Frauenförderung in der CDU:

"Das Powertrio der CDU - komplett weiblich. Alles bestens also für die Frauen in der Union? Eben nicht. Der Frauenanteil unter den CDU-Abgeordneten liegt bei 20 Prozent, bei den Parteimitgliedern bei 26 Prozent. Dass die Frauen Union nun verschärfte Vorgaben einfordert, ist daher berechtigt. Die Zukunft einer Volkspartei hängt auch an der Frage, ob sich die weibliche Hälfte der Bevölkerung von ihr angesprochen fühlt."/al/DP/he

