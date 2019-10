"Münchner Merkur" zu Syrien:

"Der eigentliche Sieger des ganzen Schlamassels ist Wladimir Putin, der sicher genüsslich zuschaute, wie Trump ihm bei der Umsetzung all seiner Kriegsziele half. Erstens: Putins Verbündeter Baschar al-Assad bleibt, aller Verbrechen am eigenen Volk zum Trotz, in Syrien an der Macht. Zweitens: Russland Vormachtstellung in der Region ist gesichert; wie Putins fürstlicher Empfang in Riad zeigte, richtet selbst der US-Verbündete Saudi-Arabien seine Antennen mehr Richtung Moskau aus. Drittens: Putin kann sich als Friedensstifter inszenieren, dessen Beharrlichkeit über die unentschlossen und erratisch agierende US-Regierung triumphierte. Hängen bliebt: Der Kreml ist der zuverlässigere Partner als das Weiße Haus./al/DP/he

